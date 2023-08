De Britse chemiereus Ineos werkt op twee fronten aan de redding van Project One, de geplande ethaankraker in de Antwerpse haven, vernam De Tijd. Het bedrijf onderhandelt met de banken over een overbruggingskrediet van 400 miljoen euro en werkt aan een nieuw stikstofonderzoek om alsnog een vergunning binnen te halen.