Infrax wikt opties in zaak rond Genks sp.a-boegbeeld

Krijgt Angelo Bruno alsnog de volle subsidiepot van 17 miljoen euro voor zijn omstreden zonnepaneleninstallatie? Dat is nog geen uitgemaakte zaak, klinkt het bij netbeheerder Infrax.

'De zaak zit nog in de juridische sfeer', zegt woordvoerder Björn Verdoodt. 'We kunnen helaas niet in detail ingaan op de zaak.'

Het Belang van Limburg schreef zaterdag dat Genks sp.a-schepen Bruno alsnog de volle pot subsidies zou binnenhalen voor de 13.000 zonnepanelen die hij in 2011 op een overdekte garage liet installeren. Dat zou betekenen dat Bruno op zijn investering van 8 miljoen euro over 20 jaar een return van net geen 17 miljoen euro zou boeken, ook al stelde een deurwaarder in juli 2011 vast dat zijn installatie grotendeels onafgewerkt was.

'We wegen al onze opties nog af', aldus Verdoodt. 'En ik wil benadrukken dat we altijd gaan voor de best mogelijke optie voor de samenleving, het hoogst haalbare.'

Volgens Het Belang van Limburg werd de voorbije jaren stevige politieke druk uitgeoefend op de VREG en Infrax in de zaak rond het Genkse sp.a-boegbeeld. Verdoodt wil dat bevestigen noch ontkennen. 'Infrax neemt zijn beslissingen altijd autonoom. Infrax wordt geleid door een onafhankelijk management.'

Welke politieke signatuur heeft Frank Vanbrabant, de topman van Infrax? Verdoodt: 'Met de hand op het hart, Frank Vanbrabant heeft geen politieke signatuur.'

Waarom ging Infrax niet in beroep toen Angelo Bruno eind vorig jaar op technische gronden werd vrijgesproken voor subsidiefraude? En klopt het dat Infrax op de dag waarop de zaak voorkwam een groot deel van zijn klachten liet vallen? 'Ook dat is een lopende juridische kwestie waarover ik geen uitspraak kan doen.'

Genks burgemeester Wim Dries (CD&V), tevens voorzitter van Infrax, zegt in een reactie dat hij geen weet heeft van een 'regeling' tussen Infrax en Bruno. 'Dat zit op het niveau van het management, en komt niet op de raad van bestuur.'

Is er politieke druk uitgeoefend in het dossier rond Bruno? 'Ik heb daar geen weet van', zegt Dries. Dus vanuit CD&V is geen politieke druk uitgeoefend? Dries: 'Ik kan enkel zeggen dat ik er geen weet van heb.'