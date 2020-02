Innovatiesubsidies duwtje in de rug voor bedrijven

De innovatiesubsidies die Vlaanderen aan bedrijven toekent, hebben een dubbel positief effect. Door de subsidies investeren bedrijven ook zelf meer in innovatie.

Dat blijkt uit een studie die de KU Leuven uitvoerde op vraag van de Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde steun per innovatieproject 213.800 euro bedroeg, tegenover een gemiddelde projectgrootte van 511.200 euro. De subsidies maken het mogelijk dat bedrijven meer eigen middelen investeren in innovatie.

De positieve effecten zijn niet alleen voelbaar in grote bedrijven, maar ook in kmo's.

Daarnaast blijken de bedrijven ook meer onderzoekspersoneel in te zetten. Gemiddeld duurt een innovatieproject net geen twee jaar. Bedrijven die overheidssteun ontvangen, zetten in die periode gemiddeld vijf personen meer in voor innovatie dan bedrijven die geen steun ontvangen. Bovendien blijft twee derde van die werknemers na afloop van het project aan de slag.