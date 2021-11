Inspectie bevraagt ouders, leerlingen en leerkrachten via nieuwe app

De Vlaamse onderwijsinspectie heeft een app ontwikkeld waarmee ze ouders, leerlingen en leerkrachten kan bevragen over de school. 'Het debat over de onderwijskwaliteit beroert iedereen. Deze app helpt om de vinger aan de pols te houden.'

Dinsdag lanceerde de Vlaamse onderwijsinspectie haar gloednieuwe app. Daarmee zal de inspectie de komende jaren geregeld bevragingen loslaten op ouders en leerlingen, maar ook op leerkrachten, directies en CLB-medewerkers.

Het doel is info te verzamelen over de werking van de school, wat het kind leert, het welbevinden of hoeveel ouders betalen. Ook voorafgaand aan een doorlichting in een school zal de app een handig instrument vormen om alle leerlingen en leerkrachten te bevragen. 'Tot nu toe werd een kleine delegatie van zeven à acht leerlingen bevraagd. In de toekomst zullen alle leerlingen een stem krijgen', zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. 'Het debat over de onderwijskwaliteit beroert iedereen. Deze app helpt om de vinger aan de pols te houden', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De onderwijsinspectie is al lang niet meer de billentikker. De dienst is vooral een sterke hefboom voor meer onderwijskwaliteit. Ben Weyts Minister van Onderwijs

De eerste bevraging over de digitalisering op school vindt al over twee weken plaats. Daarnaast komt er bij de leerkrachten weldra een bevraging over de planlast, al langer een pijnpunt in ons onderwijs. De bevragingen kunnen zowel in aparte als in alle Vlaamse scholen plaatsvinden.

'Het zal een fantastische informatiebron zijn bij een doorlichting, want niemand kent een school zo goed als de leerlingen, de ouders, de leraren en de directieleden van de schoolgemeenschap zelf', zegt Weyts. De scholen krijgen de resultaten van de bevraging nadien voorgeschoteld, zodat ze de aangehaalde problemen meteen kunnen aanpakken. 'De onderwijsinspectie is al lang niet meer de billentikker. De dienst is vooral een sterke hefboom voor meer onderwijskwaliteit', zegt Weyts.