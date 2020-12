Investeringsvehikel PMV krijgt meer slagkracht om bedrijven te steunen

Slagkracht

Alain Godard, de algemene directeur van het Europees Investeringsfonds, een deel van de EIB-groep, is tevreden. 'Het is het moment om de nodige flexibiliteit te tonen om de Europese bedrijven op alle mogelijke manieren te ondersteunen. De PMV is een langdurige partner van het EIF en de EIB, en in het kader van onze Covid-19-maatregelen kan ze haar portefeuilles uitbreiden tot een totaal van 345 miljoen euro aan noodkredieten.'