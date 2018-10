Is de Ninoofsesteenweg wel een verbindingsweg?

Tussen Molenbeek en Ninove ligt 23 kilometer, de Ninoofse- steenweg verbindt die twee werelden van links naar rechts. Kortweg heet ze de N8: een rechte streep, bereden door De Lijn.

Zoals een rivier ergens ontspringt en opborrelt, diep van onder de grond, doet ook de Ninoofsesteenweg dat. Het gebeurt ongemerkt in Molenbeek, aan de Place de Ninove, waar gewerkt wordt (‘depuis longtemps, monsieur’) en Andriana een Griekse voedingswinkel uitbaat. ‘Depuis 40 ans, monsieur.’ Tussen de flessen Metaxa en Ouzo en naast een Grieks heiligenicoon, hangt een poster van Philippe Close. ‘Ik heb voor hem gebeden.’

Er wordt hier in veel talen gebeden: Frans, Grieks, Turks, Bruxellois, Arabisch. Maar er is maar één bus die van hier recht naar Ninove rijdt. Bus 128 brengt je van de gemeente die Catherine Moureaux (PS) met het extreemlinkse PTB/PVDA wil besturen naar daar waar Forza Ninove vorige zondag 40 procent haalde. Dichter bij elkaar kunnen uitersten niet liggen.

Het is het lot van steenwegen. Cohesie is er zelden. De weg verbindt steden, slechts zelden mensen.

De straat heeft een naam en ze heeft een nummer en als je de N8 in één woord wil lezen, dan rijd je ook overdag door de nacht. Al schijnt de oktoberzon nu warm en geeft ze een licht dat al die oude gevels in het eerste stuk - Molenbeek nog, tot aan de Place de la Duchesse de Brabant - doet gloeien. Ze hebben nochtans uitgesleten letters, stofresten van jaren hebben woorden achtergelaten. ‘A la Clef’ lees je nog, hoog op de hoek met de Onafhankelijkheidsstraat. In grote woorden: ‘CHAMRE A COUCHER’, de B vergat de drukker, maar niemand lette erop en zo adverteert de meubelwinkel nu. Verderop zijn Dilek Yamakoglu, Ippon Sport en het General Yachting Centre buren. In Boutique Ninove vind je een Messi-truitje voor amper 4 euro. Waar in een paar huizen verder ooit de houtspecialist De Turck zat - de naam gevormd door neon, maar definitief gedoofd - woont nu een Turk. Hij heet Orhan, dat lees je op de deur.

Pater Scheut

Er zijn nog sporen van de verkiezingen in affiches en niet-weggehaalde borden. Ze kleuren groen en rood en blauw en je zou er geen voorspelling mee kunnen maken. Over deze gemeente dichtte Jevgeni Boenimovich ooit: ‘Een halte onderweg was Molenbeek/een uitstap die voor eeuwig bleek/hier zijn je huis je verdriet je vertier/maar waarom komen anderen hier?’ Hier leeft de hele wereld samen, al kijkt iedereen toch ook op z’n iPhone, eet een broodje, luistert Spotify.

Schermvullende weergave Apotheek Dewever in Anderlecht. ©Rik Van Puymbroeck

In gedachten verzonken zijn we zomaar Anderlecht binnengereden, aan bushalte Scheut. ‘Er was nooit een pater Scheut’, glimlacht Marc Vandermeiren, provinciaal econoom bij de Paters van Scheut die, zomaar plots, links op de Ninoofsesteenweg hun moederhuis hebben. ‘Eerst was er de wijk Scheut. Toen kwamen de paters.’ Op de gevel van dit grote huis, waarin oude missionarissen uitrusten van hun levenswerk in Congo, Kameroen, Haïti, Mongolië en zelfs de Filippijnen, staat een spreuk in email: ‘Cor unum et anima una.’ Eén hart en één ziel.

Jacques Thomas is 73, hij is de enige die op de middag geen siësta neemt en was ooit Generaal van Scheut in Rome, na twintig jaar Congo en zeven jaar Angola. Toen kwam hij naar huis, en dat is letterlijk te nemen: ‘Ik ben geboren in Anderlecht, in 1944.’ Natuurlijk zag hij de gemeente, de stad, het land veranderen. Na al die jaren in verre buitenlanden leek Brussel zelf een buitenland te zijn geworden. ‘Dat maakt mensen bang’, zegt hij. ‘Drie weken geleden nam ik in Vorst de tram. Aan een van de haltes stond een grote groep van Afrikaanse mensen, na een misviering in de pinksterbeweging. Op de tram zei iemand: ‘In welk land leven wij?’ Als ik in Sint-Gillis de mis doe voor de Portugese gemeenschap, preek ik over openheid en dialoog. Het doet pijn te zien als het niet lukt om daartoe te komen. Maar we proberen.’ Misschien bestaat daarvoor die uitdrukking: preken voor eigen parochie? ‘Misschien’, zegt de econoom, ‘werken politici die er baat bij hebben de polarisering in de hand.’

En misschien is angst menselijk.

Mikmak zonder cohesie

We zijn nog altijd 21 kilometer van Ninove en symboliek of zinspelingen vinden, is hier niet moeilijk. In Anderlecht maakt Apotheek Dewever, echt waar, reclame voor allotherapie. Een wel heel flauw woordspelletje zou hiermee te spelen zijn. Ze is ook gespecialiseerd in aromatherapie, terwijl over de straat de penetrante geur van de vishandel van de overbuur hangt.

Gezellig is de Ninoofsesteenweg niet, maar bestaan die wel, gezellige steenwegen? Rijd in Leuven de Diestsesteenweg op of tussen Tienen en Sint-Truiden de N3... Wondelgemse-, Brusselse- of Dendermondse-: als er steenweg op volgt, krijg je een mikmak van huizen, uitgeleefde winkels die toch maar nog eens opgelapt worden en dan ‘t Sandwiske heten. Waar ooit een kinderopvang was, kwam later een wisselstukkencentrale en zit nu een frituur. Dat is het lot van steenwegen. Cohesie lijkt er nooit en in het woord ‘verbindingsweg’ zit dus maar één betekenis van het woord. De weg verbindt steden, slechts zelden mensen.

Zo rijd je Dilbeek binnen dat wie wat ouder is nog altijd kent van die ene spreuk: ‘Waar Vlamingen thuis zijn.’ Op één hoek staat ze nog in jarenzeventigletters op een groen bord. De eerste bushalte heet nochtans Tourelle, maar op de gevel van krantenwinkel Spanjeberg hangt in het groot reclame voor Het Laatste Nieuws. Dan ben je in Vlaanderen. In de krant van donderdag 18 oktober staat onder het kopje ‘NINOVE’ dit bericht op de regionale bladzijden: ‘Facebookpagina benoemd Guy D’haeseleer al als burgemeester.’ Het zijn lange dagen geweest en de eindredacteur van Het Laatste Nieuws was moe, daarom bleef die dt-blunder in de titel staan.

Eronder lees je: ‘Guy D’haeseleer, die met zijn partij Forza Ninove, met een monsterscore van 40 procent van de stemmen de grootste partij werd, is nog op zoek naar een meerderheid om te kunnen besturen. (…) De fans van D’haeseleer blijven er rotsvast in geloven dat hij burgemeester wordt. Voor hen is hij het zelfs al. Zo hebben ze de Facebookpagina ‘Guy D’haeseleer is onze burgemeester’ opgericht. Die kreeg in één dag meer dan 2.800 vind-ik-leuks.’

Schermvullende weergave Philemon De Cooman in zijn zaak in Sint-Martens-Lennik. ©Rik Van Puymbroeck

Ik check vlaanderenkiest.be: op zondag 14 oktober haalde hij 8.173 stemmen. Wat Facebook er zelf ook van vindt, de democratie ligt elders en de macht wordt niet bepaald door vind-ik-leuks. Wel door al die mensen die ergens wonen en zich er al dan niet thuisvoelen. Door mensen die nu aan bushalte Windmuts in Itterbeek wachten op de 128. Door mensen in hun wagens. Door mensen als Philemon De Cooman die, als we net in Sint-Martens-Lennik zijn op een terrein links in twee grote hangars werkt en schuurt aan oude vrachtwagens en nog oudere auto’s. Zoals een prachtig roodgelakte Pontiac uit 1955, een Ford Customline van een jaar ouder en een auto uit 1926 waarbij ‘SS’ op de motor staat. Hij glimlacht: ‘Dat betekent ‘Sans soupapes’, zonder kleppen.’

Op zijn terrein staat ook een oude bus van De Lijn, buiten dienst. ‘Ik had hem gekocht voor een jonge kadee van een jaar of 25 die hem wilde om er in Brussel busparty’s op te geven en om de jonkheid er thuis mee af te halen. Coca-Cola ging er een bar in bouwen. Enfin, ik vond er een in Antwerpen, voor 5.000 euro, maar toen had die gast geen geld meer en ook zijn associé en zijn oma wilden er niet voor betalen. (lacht) Nu zit ik ermee.’

Philemons vader begon 55 jaar geleden met deze zaak die oude vrachtwagens opkoopt, ze eventueel afbreekt voor onderdelen en ze ook opkalefatert en dan verkoopt en vooral naar Afrika uitvoert. ‘Afbreken mag nu niet meer’, zegt hij. ‘Al een jaar of tien niet meer. Al die nieuwe milieuwetten verhinderen dat. Ik had nochtans grondboringen laten doen.’

Op terreinen naast hem zag hij een carrosserie, een Audi-garage en een Colruyt komen. ‘Ik begrijp dat de tijden veranderd zijn’, zegt hij dan. ‘Maar wie wil werken, moeten ze laten werken. Ik heb blanco gestemd. Omdat het mij allemaal wat tegensteekt. In de debatten maken ze ruzie met elkaar, maar achteraf staan ze samen te lachen en pinten te drinken. Allez, manneke.’

Het valt op hoeveel auto’s langs de Ninoofsesteenweg verhandeld worden. Nieuwe van chique merken, maar nog veel meer tweedehandse. Al heel vroeg lazen we ‘Occasion’ op een pand. Nu we via Dilbeek, Itterbeek, Schepdaal en Lennik opschuiven door Vlaams-Brabant staat er ‘Rony Shipping’, ‘Aankoop/verkoop’ en straks nog ‘Cars Ninove’.

De poetsman en de tuinman, mensen met kleine loontjes die met moeite een deftige sociale woning krijgen, zien hoe mensen van vreemde origine geholpen worden. Ze voelen het aan als een invasie. Vera, inwoonster Ninove

Er zijn tankstations, Brico’s, een pand waar Restaurant Casa Erotica zat (het is te koop of te huur, naar keuze). Er is de ruïne van Brouwerij Eylenbosch en het in de namiddag gesloten Machiavelly. Te googelen, als u wil. Er zijn mensen die wandelen langs de steenweg of wachten op de bus. De econoom van Scheut had het gezegd: ‘Bijna allemaal zijn dat mensen van vreemde origine. Dàt is wellicht de kern. Ninove en Denderleeuw liggen eigenlijk vlak bij Brussel, de huizen zijn er véél goedkoper en De Lijn zorgt voor een zeer goeie en betaalbare verbinding. Al hoorde ik een kennis die in Pamel woont toch zeggen: ‘Het zijn de plannen om in Ninove een moskee te bouwen die mensen kwaad maakten.’

Er is weinig nieuws te zien. Behalve in Roosdaal, waar de Ninoofsesteenweg helemaal vernieuwd werd. Die werken werden in de zomer opgeleverd. Daar staat Pajotex, jawel, de zo Vlaamse samentrekking van Pajottenland en textiel. In een gebouw dat nog naar nieuw lijkt te ruiken, kun je terecht voor bedlinnen, badlinnen, boxsprings, nachtgoed, sokken, lingerie en producten van Rituals.

Lieven Pauwels is de zaakvoerder. ‘Ik heb het in mijn carrière van 35 jaar in de branche van bedtextiel al twee keer klaar en donker zien worden, maar geloof me: de retail is zo veranderd dat er geen nieuwe zaken meer zullen komen. Wie nu nog start, begint aan een onmogelijke missie’, zegt hij. Waarom? ‘De mensen zijn veranderd. Ze zijn kieskeurig geworden.’

Nog iets: ‘Aan al die jongeren die tegen vreemdelingen zijn, kan ik alleen maar zeggen: zij willen tenminste nog werken. De jongeren van bij ons willen niet meer op zaterdag werken, niet op woensdagnamiddag en niet op zondag.’

En ook: ‘De zomer die we gehad hebben, was niet goed voor de verkoop.’

Toch leeft Pajotex. Ooit nam Pauwels de dekenfabrikant Good Night over, in Ninove heeft hij de distributie gevestigd van zijn beddengoed dat hij in Portugal, onder meer onder de merknaam Carlina, laat produceren. Hier verkoopt hij, in een mooie winkel op de nieuw aangelegde Ninoofsesteenweg. ‘Wil je dit eens opschrijven? Die werken hebben anderhalf jaar geduurd, maar zowel het gemeentebestuur als Bruggen & Wegen én de aannemer Besix heeft voor 500 procent zijn best gedaan. Altijd was onze zaak bereikbaar. Toen een keer de weg voor twee dagen onderbroken moest worden voor rioleringswerken, kwamen ze ons eerst bevragen. Wanneer is de sluitingsdag? Oké, dan doen we het die dag en de dag nadien. De hinder was minimaal. Schrijf je dat alsjeblieft op?’

Chocomousse

De N8 stroomt zacht en met kracht verder richting monding, het Ninove waar de partij met de Italiaanse naam en de slogan ‘Het is 1 voor 12’ zo goed scoorde. Over de bron van het ongenoegen achter die score buitelden de voorbije week partijbonzen, politicologen, journalisten en opiniemakers over elkaar heen op televisie, radio en Twitter. Maar wie rijdt hier? Wie kijkt om zich heen? Wie vraagt al die mensen of de chocomousse inderdaad ranzig was, zoals later op de avond Bart De Wever op onverklaarbare wijze bijna voorspellend zegt in ‘Jambers in de politiek’?

We bellen aan. Niet zomaar op een adres, het is een huis met in de tuin borden voor de N-VA. We zijn ondertussen op het grondgebied van Ninove. Twee zetels haalde de partij hier met 8,4 procent van de stemmen. Dat is ver onder het Vlaamse gemiddelde en zelfs voor Ninove een minieme score. Het zijn wel twee zetels die Guy D’haeseleer kan gebruiken om burgemeester te worden.

Mevrouw begrijpt haar partij niet. Ze glimlacht. Eerst zegt ze nog dat ‘je in het stemhokje doet wat je wil’, dan dat ze niet snapt dat de twee verkozenen van de N-VA niet overlopen naar Forza Ninove. ‘Dit is de kans om iets te doen.’ Ze legt rustig uit waarom ze dat denkt. Met haar naam wil ze niet in de krant. We noemen haar Vera. ‘In al die jaren kwamen steeds meer mensen van vreemde origine hierheen’, zegt ze. ‘De poetsvrouw en de tuinman, mensen die voor kleine loontjes werken en met moeite een deftige sociale woning kregen, zien dat gebeuren. Ze zien hoe die andere mensen geholpen worden en ze voelen het aan als een invasie.’

Dat woord vindt Vera belangrijk: aanvoelen. ‘In de Lidl stond onlangs een mevrouw van Afrikaanse oorsprong aan de kassa. Ze was iets vergeten, dat hebben we allemaal wel eens voor. Terwijl ze dat haalde, vroeg een andere vrouw om vlug haar drie spullen te mogen afrekenen. Die donkere mevrouw maakte groot kabaal. Het voelde aan alsof ze voorrang had. Dat zijn kleine ergernissen die zich opstapelen. Guy D’haeseleer nu uit de coalitie houden zou een grote fout zijn. Geloof me als ik zeg dat Theo Francken hier volgend jaar in mei enorm goed gaat scoren.’

Vera zegt: ‘Niemand wordt geboren als racist en ik geloof ook niet dat de helft van de Ninovieters dat zijn. De avond van de verkiezingen deden we een toertje in de stad. We zagen bij het café een man of vijftig rond Guy D’haeseleer staan. Kerels met tattoos en vrouwen met korte rokjes. Zeer eenvoudige mensen, laat ik het zo zeggen. Neen, ze maakten geen Hitlergroet, maar niemand wil met hen gezien worden. Alleen: met vijftig mensen haal je geen 40 procent.’

Wat Vera bedoelt, is dit: ‘Mijn pa wil altijd dat het proper is voor zijn deur. Al zijn buren zijn nu Noord-Afrikanen en die laten alles slingeren. Mijn pa zegt daar niets van, dat durft hij niet. Niemand zegt iets op straat, maar de mensen hebben in het stemhokje gesproken. Echt niet alleen die vijftig mensen, maar ook commerçanten, ondernemers en slimme mensen hebben voor Forza Ninove gestemd. Geloof me.’

Rest nog één vraag: zij ook? Vera knikt. Ondanks de N-VA-borden in haar tuin. Die kuist ze morgen wel op.

We hebben het niet gezien, maar de Ninoofsesteenweg is zomaar van naam veranderd. We waren de gemeentegrens voorbijgereden en het bord waaronder deze slogan stond: ‘De oudste, de stoutste en de wijste der steden’, naar een gedicht van gewezen stadsdichter Willie Verhegghe. Daar ergens moet de N8 de Brusselsesteenweg geworden zijn. Op borden bedankt Guy D’haeseleer zijn kiezers. Café de Rio ligt naast nachtwinkel Super en in de achteruitkijkspiegel lijkt Molenbeek plots veel verder te liggen.

Zwaailichten

We draaien om en rijden - met de stad in de rug - weer naar Brussel. Het is donker geworden en waar links op nummer 602 van de Ninoofsesteenweg het licht al uit is bij de kinderopvang Schanulleke, zijn rechts bij de VIPP Club op nummer 577 de rode en blauwe lampen aangestoken. Het is echter een ander licht dat de aandacht trekt, de blauwe zwaailichten van de politie van Ninove. Ze staat in de richting van Ninove en ze doet, samen met controleurs van De Lijn, alle bussen stoppen.

Waarom? Korpschef Philippe De Cock, sinds twee jaar in functie, noemt dit een ‘fenomeenactie’. ‘Toen ik twee jaar geleden begon, zat ik met een personeelstekort. Eigenlijk waren we toen meer een brandweerpolitie: overal moesten we brandjes blussen. Nu hebben we voldoende mensen om dit te doen.’

Schermvullende weergave Politieactie samen met controleurs van De Lijn in Ninove. ©Rik Van Puymbroeck

Om half 6 vanavond begonnen ze en tot vannacht 1 uur zullen ze hier blijven. Elke bus die uit Brussel komt, moet stoppen. De mensen van De Lijn controleren op zwartrijders. De politie zoekt, ook met twee drugshonden, naar drugs en wapens, naar verblijfsvergunningen. ‘Ninove is absoluut niét het Molenbeek aan de Dender, wat veel mensen ervan willen maken’, zegt De Cock. ‘In 2017 hadden we 84 woninginbraken. Daar zijn ook die in tuinhuisjes en stallen bij gerekend. Op bijna 39.000 mensen is dat weinig. Volgens AXA zelfs het laagst in Vlaanderen.’

Waarom dan deze actie? Hoofdinspecteur Bart De Smet vertelt dat toch geregeld inbrekers vanuit Brussel naar Ninove komen met de bus. De buit wordt later door handlangers met de auto opgepikt. ‘Er is ook een drugsproblematiek. Daar konden we lang te weinig aan doen, maar we pakken het probleem nu aan. Ook op de trein en hier, vanavond, op de Ninoofsesteenweg.’

Het is toevallig de allereerste keer dat ze hier staan. Met de verkiezingen heeft het niets te maken, zeker niet. Over politiek mogen de politieagenten niet praten. Begrijpelijk. Mensen van alle kleuren stappen gewillig uit. De hond loopt langs. Papieren worden gecontroleerd. ‘Prettige avond, verder.’