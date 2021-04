Is het einde van de grondwaterput nabij?...

Na de stikstofproblematiek heeft Vlaanderen er een nieuw heet hangijzer bij: grondwater. Een arrest van de Raad van State zet de deur open om vergunningen voor boorputten te vernietigen.

Vlaanderen heeft de twijfelachtige eer als enige regio in West-Europa met extreme waterschaarste te kampen. Onze watervoorraad is kleiner dan die in sommige Afrikaanse landen door een combinatie van de opwarming en ons onvermogen om voldoende regenwater op te vangen. Hoewel het nog maar april is, luiden experts al de alarmbel. Het ondiepe grondwater staat historisch laag, terwijl de lente en de zomer nog moeten beginnen.

Toch wordt volop water opgepompt. De jongste jaren ontstond een rush op grondwaterputten, zowel door bedrijven, landbouwers als burgers. De Raad van State staat nu op de rem. In een recent arrest zet hij de vergunningen voor de putten op losse schroeven. Wat zijn de gevolgen?

Waarover gaat het arrest?

De vzw Natuurpunt bracht de zaak aan het rollen met een beroepsprocedure tegen de vergunning voor Quirynen Agri Farming om een nieuwe grondwaterput te boren. Natuurpunt vreesde dat het landbouwbedrijf schade zou toebrengen aan het Turnhoutse Vennengebied, een beschermd natuurgebied in de buurt.

De Raad van State ging mee in die redenering en stelde de vraag of de voorwaarde om een vergunning af te leveren - dat het grondwaterpeil met niet meer dan 5 centimeter mag zakken - wel wetenschappelijk onderbouwd is. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat dat nu onderzoeken. Indien niet, dreigt juridische onzekerheid.

Wie pompt op?

Uit het Milieurapport Vlaanderen blijkt dat in Vlaanderen jaarlijks zo'n 400 miljoen kubieke meter grondwater wordt opgepompt. De drinkwaterproductie is verantwoordelijk voor de grootste volumes. De landbouw en de industrie zijn elk goed voor zo'n 55 miljoen kubieke meter per jaar.

'De twee sectoren pompen ongeveer evenveel grondwater op, maar bij de industrie daalt dat volume en bij de landbouw stijgt het', zegt Patrick Willems, hoogleraar waterbeheer aan de KU Leuven. 'De industrie zet almaar meer in op het zuiveren en hergebruiken van afvalwater, voor landbouwers is het moeilijker alternatieven te vinden. Het is niet evident voldoende regenwater op te slaan. Er zijn wel een paar pilootprojecten, waarbij bedrijven gezuiverd afvalwater aan de boeren in de omgeving aanbieden. Onder meer Ardo doet dat.'

Naast burgers, die volgens Willems beter overschakelen op regenwaterputten, is ook de bouw een notoire verbruiker. 'Bouwbedrijven pompen op hun werven grondwater op. Vaak dumpen ze dat in de riolering, terwijl dat alleen mag als het echt niet anders kan.'

Wat is de impact?

Het stikstofarrest legde in Nederland hele sectoren lam en dreigt dat in Vlaanderen ook te doen. Zo'n vaart zal het met het waterarrest niet lopen. In tegenstelling tot stikstof, dat zich in de lucht verspreidt, is het grondwaterpeil lokaal. Het varieert sterk van plaats tot plaats.

Natuurpunt kijkt vooral naar grondwaterputten in de buurt van kwetsbare natuur, zegt diensthoofd beleid Jos Ramaekers. 'Van de 44 habitats zijn er maar drie in een goede staat. Het is onze taak daar beterschap in te brengen.' Een lawine aan rechtszaken komt er niet. 'We zijn niet van plan systematisch alle vergunningen aan te vechten.'

Volgens Willems kan het arrest er wel toe leiden dat landbouwers en bedrijven die veel grondwater nodig hebben in de buurt van kwetsbare gebieden onder druk komen te staan. 'Het gebeurt nu al dat de overheid gronden opkoopt of een grondenruil organiseert om de natuur te herstellen. Dit arrest kan daar een turbo op zetten.'

Particulieren moeten niet voor hun grondwaterput vrezen. Het arrest gaat alleen over putten van meer dan 500 kubieke meter, waarvoor een vergunning nodig is.

Onze grootste prioriteit is meer water te laten insijpelen in de bodem, zodat de reserves weer opgevuld raken en meer water opgepompt kan worden. Patrick Willems Hoogleraar waterbeheer KU Leuven

Is grondwaterwinning het grootste probleem?

Volgens experts ligt de echte prioriteit elders. We moeten meer water laten insijpelen in de bodem, zodat de reserves weer opgevuld raken en meer water opgepompt kan worden. 'We hebben genoeg regen', zegt Willems, 'maar we laten hem weglopen naar de zee'.

Dat komt door de verharding in stedelijke gebieden. Maar even belangrijk zijn de landelijke gebieden die historisch nat waren, maar werden drooggelegd voor de landbouw of de industrie. 'Slechts een kwart van die gebieden heeft nog een sponsfunctie', zegt Willems. 'We moeten het evenwicht herstellen. Minister Demir trekt daar in haar Blue Deal ook geld voor uit.'