Jaak Gabriëls stapt uit de politiek

De 74-jarige minister van staat en voormalig partijvoorzitter riskeert proces voor corruptie en trekt zich daarom terug uit de politiek.

De politieke carrière van Jaak Gabriëls was al even voorbij, maar eindigt nu helemaal in mineur. Het parket van Limburg staat op het punt een corruptieonderzoek naar de voormalige minister af te ronden, waarna de raadkamer zal beslissen of er een strafproces komt dat in het slechtste geval resulteert in een gevangenisstraf. Daarop besloot hij volgens Het Belang Van Limburg dinsdagavond uit de politiek te stappen. De 74-jarige Gabriels zal geen lijstduwer meer zijn voor de lokale liberale lijst Verjonging.

Een maand voor de lokale verkiezingen haalt het lokale verleden van Gabriëls hem in. Vijfendertig jaar lang, van 1977 tot 2012, was hij burgemeester van het Limburgse Bree. Toen hij de sjerp in dat jaar aan CD&V’ster Liesbeth Van der Auwera moest afgeven, begon een drukker te klagen dat de stad hem niet langer betaalde.

De zaak belandde via de nieuwe burgemeester bij het parket. Vermoed wordt dat een caroussel is opgezet waarbij de stad betaalde voor drukwerk dat niet werd geleverd, waarna de drukkerijen diensten verleenden aan Verjonging, de lokale partij van Gabriëls. De stad zou op die manier betaald hebben voor partijdrukwerk.

Tienduizenden euro's

Het was al drie jaar stil rond het onderzoek, maar Het Belang van Limburg meldde gisteren dat het rond is. Het parket van Limburg bevestigde aan De Tijd dat het in de eindfase zit. Voor zover bekend gaat het slechts om enkele tienduizenden euro’s, maar voor Gabriëls zou een veroordeling voor oplichting of valsheid in geschrifte een smet op zijn lange carrière betekenen. Hij was van 1977 tot 2009 parlementslid, eerst in de Kamer en daarna in het Vlaams Parlement, met een onderbreking van vier jaar in de regering.

Gabriëls begon zijn carrière in de Volksunie, waarvan hij in 1986 voorzitter werd. Toen Guy Verhofstadt in 1992 de PVV omvormde tot VLD, stapte Gabriëls over naar de liberalen, samen met VU’ers als Hugo Coveliers en Bart Somers. De Volksunie bleef achter in handen van de jonge Bert Anciaux.

Toen Verhofstadt in 1999 aantrad als premier, werd Gabriëls federaal minister van Landbouw. Van 2001 tot 2003 was hij Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting. Hij lanceerde onder meer de opleidingscheques voor werknemers en haalde zich de woede van de groenen op de hals, toen hij mee opstapte in een betoging waar zijn collega, minister van Leefmilieu Vera Dua, op een spandoek werd uitgescholden voor ‘groene hoer’.

Verjongingsoperatie

Gabriëls mocht de rit als minister niet helemaal uitdoen. In 2003, een jaar voor de verkiezingen, moest hij van de partijtop in een ‘verjongingsoperatie’ de baan ruimen voor Patricia Ceysens. Hij kreeg een jaar later de titel van minister van staat.