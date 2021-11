Jaarlijk 65 miljoen extra voor elektrische bussen De Lijn

De Vlaamse regering trekt jaarlijks 65 miljoen euro uit om De Lijn duurzamer te maken. De openbare busmaatschappij heeft amper elektrische bussen in dienst, in tegenstelling tot sectorgenoten. Toch blijft De Lijn ook bussen kopen die deels op diesel rijden.

Wanneer de Vlaming zich verplaatst, doet hij dat in 65 procent van de gevallen met de auto. Dat percentage moet omlaag, vindt de Vlaamse regering, die deze week maatregelen aankondigde om Vlaanderen minder vervuilend te maken. De overheid wil niet alleen gasketels laten uitdoven en auto's met een verbrandingsmotor van de baan halen, maar ook De Lijn vergroenen.

Gelede elektrische bussen kunnen nog niet voldoende ver rijden. Zodra de actieradius groot genoeg is, zullen enkel elektrische bussen gekocht worden. Lydia Peeters Minister van Mobiliteit (Open VLD)

'Als we de mensen uit de wagen willen halen, moeten we inzetten op duurzame alternatieven zoals fietsinfrastructuur en beter en duurzamer openbaar vervoer', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Terwijl elektrische bussen bij sectorgenoten als de Brusselse MIVB al uit de startblokken zijn geschoten, slaagt De Lijn er moeizaam in zijn vloot te elektificeren. In 2019 wou De Lijn elektrische bussen laten rondrijden in Gent, maar dat project draaide op een sisser uit. Een jaar later bestelde De Lijn 970 elektrische bussen, maar even nadien zette het die order abrupt stop. Sinds dit jaar rijden er bij wijze van test tien elektrische bussen rond in Leuven en Antwerpen.

Externe busbedrijven

Ondanks de moeilijk start, lijkt er stilaan schot in de zaak te komen. Dit jaar nog bestelt de Vlaamse vervoersmaatschappij zestig volledig elektrische bussen. Die moeten eind volgend jaar in dienst zijn. Nadien wil De Lijn er nog eens 290 bestellen. Om ervoor te zorgen dat de bussen kunnen rijden, krijgen drie stelplaatsen oplaadpunten.

De elektricifcatie vergt grote investeringen en daarom wil de Vlaamse regering De Lijn vanaf 2023 jaarlijks 65 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Dat geld komt bovenop de jaarlijkse vaste investeringsdotatie van 145 miljoen euro en de 55 miljoen euro die minister Peeters jaarlijks vanuit eigen middelen aanbiedt.

Het extra geld is niet alleen bestemd voor De Lijn, maar ook voor de externe busbedrijven die ritten uitvoeren in opdracht van De Lijn, de zogenaamde pachters. De modaliteiten van het nieuwe investeringsvehikel moeten nog uitgewerkt worden. 'Ook onderzoeken we alternatieve financiering via bijvoorbeeld een klimaatlening bij de Europese Investeringsbank', zegt Peeters in een persbericht.

Hybridebussen

Toch blijft De Lijn investeren in bussen die deels op diesel rijden. Volgend jaar koopt De Lijn voor 30,5 miljoen euro gelede hybridebussen. Gelede elektrische bussen kunnen nog niet voldoende ver rijden, stelt Peeters. 'Zodra de actieradius groot genoeg is, zullen enkel elektrische bussen gekocht worden.'

40% Meer pachten Vandaag voeren externe busbedrijven - pachters - 40 procent van alle ritten van De Lijn uit. Dat aandeel stijgt de komende jaren.

Het is de bedoeling dat De Lijn zijn vloot van 2.327 bussen volledig vergroent. ook de vloot van de pachters - 1.720 bussen - moet duurzamer worden. In 2024 moet De Lijn 178 elektrische bussen hebben, in 2025 332 en 512 in 2026.

Dat ook de pachters betrokken worden, is een evidentie voor minister Peeters. 'Door samen te werken met de pachters kunnen we versneld vergroenen.' De Lijn is als overheidsbedrijf gebonden aan de procedure van Europese openbare aanbesteding die vaak maanden in beslag neemt. Pachters zijn er niet aan gebonden en kunnen sneller beslissen.