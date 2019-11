Jambon: 'De Chinezen excuseren zich omdat de groei maar 6 procent bedraagt'

Vlaams minister-president Jan Jambon is onder de indruk van China, waar hij voor het eerst op handelsmissie is. 'Hier gebeurt het, hier moet je zijn.'

‘Zo ziet het strand van Sint-Anneke er binnen 20 jaar misschien uit’. Jan Jambon keek zijn ogen uit toen hij een wandeling maakte langs Bund in Shanghai, de oeverpromenade die vol wolkenkrabbers staan. ‘Ik denk dat veel hier met subsidies betaald is’, zegt hij met een knipoog naar het protest tegen de besparingen in de Vlaamse cultuursector.

De Vlaams minister-president, tevens bevoegd voor buitenlandse handel, neemt voor het eerst deel aan een buitenlandse handelsmissie. Helemaal vlekkeloos liep de reis niet. Jambon kreeg her en der kritiek omdat hij maandagavond bij de Belgische openingsreceptie in Peking te laat op het podium verscheen. Foute briefing en absoluut geen statement, verzekert Jambon.

De republiek uit zich zelfs lovend over prinses Astrid, die de handelsmissie leidt. ‘De prinses kwijt zich goed van haar taak’, zegt Jambon in een koffiebar met uitzicht op de jachthaven van Shanghai. ‘Ze maakt ontmoetingen mogelijk, waaraan wij als politici dan de inhoud geven. In bepaalde culturen bereik je nu eenmaal meer als een lid van het koningshuis of de president meegaat. Ik denk niet dat het veel verschil maakt of dat nu een koning of een president is. Maar haar aanwezigheid heeft een positieve invloed.’

Kankeraars

De N-VA’er is onder de indruk van zijn tweede bezoek aan China. ‘Hier gebeurt het, hier moet je zijn. Een van onze gesprekspartners excuseerde zich omdat de Chinese economie dit jaar maar 6 procent zal groeien’, grijnst Jambon.

De snelheid waarmee China verandert, is een realiteitscheck voor Jambon. Meereizende ondernemers klagen steen en been dat de zaken in China veel sneller vooruitgaan dan in Vlaanderen. ‘Die kritiek is terecht als je ziet hoe lang zaken als Oosterweel of de gevangenis van Dendermonde aanslepen’, zegt Jambon. ‘Misschien zijn wij het ene uiterste en China het andere. Ik wil niet in een maatschappij belanden waar mensen een brief krijgen van de overheid dat ze binnen een maand moeten verhuizen en dat er 50 kilometer verder een nieuw huis klaar staat. Maar op een bepaald moment moet het algemeen belang primeren op het privébelang. Er is een beperkte kliek van kankeraars in Vlaanderen. We moeten meer het geloof in de toekomst uitdragen.’