Jambon I kiest voor continuïteit voor topmandaten

De Vlaamse regering heeft in alle stilte haar benoemingspuzzel gelegd. Voor de voorzitters van de grote instellingen kiest Jambon I voor continuïteit.

Het is een van die zaken waar een regering het minst graag over communiceert: de vijfjarige benoemingscarrousel voor de raden van bestuur van overheidsinstellingen, adviesraden en regeringscommissarissen. In 2014 resulteerde de installatie van de centrumrechtse regering van Geert Bourgeois (N-VA) nog in het verdrijven van de socialisten uit zoveel mogelijk topfuncties. Na 25 jaar aan de knoppen verdween de sp.a toen uit de Vlaamse regering.

Vandaag is het plaatje anders. N-VA, CD&V en Open VLD, die onder leiding van Jan Jambon (N-VA) hun tweede legislatuur ingegaan zijn, kiezen voor continuïteit. Zelfs aan de verdeelsleutel werd niet geraakt, hoewel de het soortelijk gewicht van de drie Zweedse partijen in de coalitie wel wat gewijzigd is sinds de verkiezingen van 26 mei.

Tijdens een bijzonder kernkabinet in Living Tomorrow in Vilvoorde op 18 januari werd de puzzel van zowat 180 mandaten gelegd.

Gewezen NMBS-topman Marc Descheemaecker blijft voorzitter van De Lijn. Sinds hij zich in 2013 bij de N-VA aansloot en geen zitje in het Europees parlement kon bemachtigen, stapelt hij de mandaten op. Zo zit hij ook in de raad van bestuur van de NMBS, Vitrufin, de Gimv en de Europese Investeringsbank. Bij De Lijn stormt het al een tijdje. De tevredenheid van de reizigers daalt, het personeel mort over de besparingen, er is een enorme investeringsnood en CEO Roger Kesteloot staat onder druk. De N-VA rekent op de ervaring van Descheemaecker om het bedrijf door de storm te loodsen.

De N-VA houdt ook het stuur van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) in handen. Dat Antwerps schepen Koen Kennis daar voorzitter zou blijven, werd vorig jaar al beslist. Voor Open VLD blijft David Van Herreweghe voorzitter van Lantis, de beheersmaatschappij achter de Oosterweelwerken. Van Herreweghe is de topman van de Vlaamse Belastingadministratie. Dat Luc Van den Brande (CD&V) twee jaar langer voorzitter van de VRT blijft, was al bekend.

De Vlaamse regering rekent op de gewezen minister-president om de openbare omroep de opgelegde besparingen te doen slikken en het conflict in het directiecomité op te lossen, voor er een nieuwe voorzitter aantreedt. N-VA’er Matthias Storme blijft voorzitter van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

CD&V mag opnieuw de voorzitter van de VDAB leveren, maar het is nog niet bepaald of dat Karel Van Eetvelt blijft.

In totaal worden onder de regeringspartijen 180 bestuursmandaten verdeeld, waarvan heel wat kleinere posten. De namen worden de volgende weken pas beetje bij beetje vrijgegeven zodra de cv’s van de benoemden binnen zijn. Vaak gaat het over (gewezen) medewerkers van partijen, kabinetsleden, oud-mandatarissen of mensen zonder echte stempel, maar met een specifieke deskundigheid. De puzzel werd gelegd tijdens een kernkabinet op zaterdag 18 januari in Living Tomorrow in Vilvoorde. In datzelfde weekend werd beslist VRT-CEO Paul Lembrechts te ontslaan.

Slechts één van de topmandaten is nog niet ingevuld. CD&V mag opnieuw de voorzitter van de VDAB leveren, maar het is nog niet bepaald of dat Karel Van Eetvelt blijft. De komende weken gaat de nieuwe CEO van de voetbalclub Anderlecht daarover het gesprek aan met bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V). ‘Het is geen evidente combinatie’, valt in de wandelgangen te horen.

