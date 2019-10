Jambon: 'Niemand valt tussen mazen van het net bij woonbonus'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) belooft dat wie dit jaar een huis koopt van de woonbonus of de verlaagde registratierechten gebruik zal kunnen maken.

De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist dat de woonbonus, de belastingvermindering voor wie een hypothecaire lening aangaat, vanaf volgend jaar verdwijnt. In ruil gaan de registratierechten, de belasting op de aankoop van een huis, van 7 naar 6 procent. Dat percentage is verschuldigd op het aankoopbedrag.

'Niemand tussen mazen net'

Het gevolg is dat wie dit jaar aankoopt, toch nog de registratierechten van 7 procent moet betalen, maar mogelijk geen recht meer heeft op de woonbonus. Jambon heeft op de Zevende Dag verzekerd dat niemand tussen de twee systemen valt. ‘We gaan het zo moduleren dat niemand dubbelop betaalt en dat niemand tussen de mazen van het net valt’, stelde hij.

Jambon verdedigde ook de afschaffing van de woonbonus. ‘Elke specialist die de woningmarkt kent, zegt dat we daarmee moeten stoppen. Het heeft een pervers effect, want het jaagt de prijzen omhoog. We kunnen dat geld inzetten voor nobelere dingen.’