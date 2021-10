Jambon: ‘Vlaams bedrijf dat met oplossingen naar Dubai komt, zal succes hebben'

Vlaams minister-president Jan Jambon noemt de handelsmissie naar Dubai een succes. 'Als Vlaanderen maar 1 procent van de geplande projecten in Dubai kan meepikken, dan is dat gigantisch.'

Het programma van de Vlaamse handelsmissie naar het emiraat Dubai zat stampvol. Minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn gevolg moesten in vijf dagen van het ene openingswoord naar de andere investeerderslunch sprinten. Door de stijgende besmettingscijfers in België kwam daar nog een digitaal Overlegcomité tussen.

Niettemin was de missie in en rond de wereldtentoonstelling van Dubai volgens de minister-president een succes. ‘Voor mezelf was het een eyeopener wat Vlaamse bedrijven hier presteren', zegt Jambon.

Hij bezocht een door de baggeraar DEME opgespoten eiland, de bedrijfshal van het bouwbedrijf Aertssen en de werf waar Besix een verbrandingsoven bouwt. Al die bedrijven hebben volgens Jambon een stevige reputatie in het Midden-Oosten. ‘Besix heeft de bouw van Sheikh Zayed-brug overgenomen. Die zouden lokale partners oorspronkelijk veel goedkoper bouwen, maar zij bleken het project niet te kunnen opleveren.’

Het doel van de missie was niet alleen Vlaanderen in de kijker te zetten in het Midden-Oosten. ‘We moeten ook aan Vlaamse bedrijven vertellen dat ze groter moeten denken. Aertssen is opgericht door een boer die door de uitbreiding van de Schelde uit de polders weg moest. Die grootvader is begonnen met één vrachtwagen. Nu zit het bedrijf in Dubai. Dat verhaal vertellen is belangrijk.’

Duurzaamheid

Met de expertise van onze bedrijven ligt in het Midden-Oosten een enorm potentieel, zeker op het vlak van duurzaamheid. Besix bouwt een verbrandingsoven die energie opwekt uit afval. 'Op het eerste gezicht is dat niet volledig duurzaam, maar van afvalscheiding is hier nog geen sprake. Ze gooien hun autobanden gewoon op een hoop in de woestijn. Het Vlaamse bedrijf dat met oplossingen naar hier komt, zal vaste grond vinden, bewijst het voorbeeld van Besix.’

Is het daarom nodig dat een hele politieke en handelsdelegatie mee afreist naar Dubai? ‘De Arabische wereld vindt een link tussen de bedrijven en regeringsleiders belangrijk. Dankzij de missie weten ze dat er een connectie is. Als je ziet welke projecten Dubai nog plant... Als Vlaanderen daar maar 1 procent van kan meepikken, dan is dat gigantisch.'