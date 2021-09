Jambon: 'Vlaamse overheid niet nalatig in PFOS-schandaal'

Vlaams minister-president Jan Jambon noemt de houding van 3M 'redelijk hallucinant'.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt niet dat de Vlaamse overheid nalatig was in het PFOS-schandaal rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Reeds voor het uitbreken van het schandaal had de Vlaamse overheid een actieplan opgestart waardoor de problematiek aan de oppervlakte is gekomen. Dat zei Jambon zondagochtend in "Wakker op Zondag" op de Antwerpse regionale zender ATV

Jambon keek vrijdag met grote ogen naar de parlementaire commissie waarin enkele toplui van 3M uitleg kwamen geven op het PFOS-schandaal en de rol van hun bedrijf hierin. 'Je verwacht antwoorden en perspectief, maar zij wilden zelfs op sommige vragen geen antwoord geven', zei Jambon. 'Ik vind die houding redelijk hallucinant.'

Volgens Jambon was de overheid niet nalatig. 'Reeds in april 2020, dus toen er nog geen sprake was van de problematiek rond 3M, heeft de Vlaamse overheid een PFOS-actieplan opgesteld. Door de inspecties die we hebben laten uitvoeren, is de problematiek naar boven gekomen. En nu moet die worden aangepakt.

Het belangrijkste is dat wie verantwoordelijk is voor de vervuiling, ze ook betaalt. Zodra duidelijk is wie verantwoordelijk is, zal die voor de kosten opdraaien. Er worden geen compromissen gesloten over veiligheid en milieu.'

Alarmbellen

Volgns Hannes Anaf (Vooruit), die voorzitter van de onderzoekscommissie is, zit '3M duidelijk niets in met de gezondheid van de mensen. De manier waarop zij antwoordden, was beneden alle peil.'