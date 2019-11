Jambon duikt 435,6 miljoen in het rood

De nieuwe Vlaamse regering gaat volgend jaar 435,6 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit de begroting 2020 die werd neergelegd in het parlement.

Dat de regering-Jambon in haar eerste werkjaar stevig in het rood zou gaan, was al bekend. Dat heeft te maken met de daling van de economische groei in België, het doorwerken van de federale taxshift en de hervorming van de woonfiscaliteit. De verlaging van de registratierechten op de aankoop van de gezinswoning van 7 naar 6 procent tikt direct aan op de begroting, terwijl de afschaffing van de woonbonus zich pas na enkele jaren laat voelen. Op termijn is die wel een zegen voor de begroting. Tegen 2024 moet de opbrengst al 327 miljoen bedragen.

De jobbonus van 600 euro per jaar voor de allerlaagste lonen weegt nog niet door. Die gaat pas in 2021 in. Het feit dat Vlaanderen net als Wallonië in het rood gaat in 2020 draagt bij aan de verslechtering van het Belgische resultaat.

Lagere groei

435,6 miljoen euro is een klein beetje minder dan de Vlaamse regering bij de voorstelling van haar meerjarenbegroting had vooropgesteld. Toch bestaat al de vrees dat het tekort hoger oploopt. De Europese Commissie raamde de economische groei voor 2020 onlangs op 1 procent voor ons land, terwijl de Vlaamse onderhandelaars bij de opmaak van de meerjarenbegroting rekening hielden met een groei van 1,1 procent. 1 procentpunt groei is gelijk aan 30 miljoen op de Vlaamse begroting.