Jambon hoopt vannacht tot de finish te gaan

De toponderhandelaars zijn vanavond opnieuw bij elkaar in het kantoor van de minister-president op het Martelaarsplein in Brussel.

Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) wil morgenvroeg zijn Vlaams regeerakkoord voorstellen. Hij heeft een compromis opgesteld dat voor elke partij wat lekkers bevat.

De Vlaamse coalitiepartners N-VA, Open VLD en CD&V zitten sinds zondagochtend opnieuw samen voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Het is deze keer de bedoeling om tot de finish te gaan. Dat was eerder deze week ook al de bedoeling, maar toen lagen de standpunten van de verschillende partijen nog te ver uit elkaar. Elke partij heeft een aantal desiderata die geld kosten, zoals de jobkorting voor Open VLD.

Na bilaterales en een aantal technische uitklaringen heeft Jambon nu een compromisvoorstel klaar. Dat 'menu dat voor elke partij wat lekkers bevat' moet het mogelijk maken vannacht te landen, luidt het. 'Iedereen heeft de intentie om vannacht af te ronden. Anders wordt het niet alleen voor Jambon, maar voor iedereen gênant.'

In en rond het Martelaarsplein, waar de minister-president traditioneel huisvest, heerst dan ook heel wat bedrijvigheid. Verschillende medewerkers zijn opgetrommeld op de onderhandelaars te ondersteunen indien nodig.

Begroting

De belangrijkste beslissingen die nog moeten worden genomen, hangen samen met de Vlaamse begroting. Om een begroting in evenwicht in te dienen, moet er voor volgend jaar sowieso extra geld worden gezocht. Daarnaast hebben alle partijen verschillende verlanglijstjes die gepaard gaan met extra geld. Er moeten ook nog knopen worden doorgehakt over de afschaffing van de woonbonus. De regering wil dat compenseren door lagere registratierechten, maar dat slaat op korte termijn een serieus gat in de begroting.

De onderhandelaars overwegen daarom de begroting in het rood te laten gaan. De vraag is nu hoe groot het tekort zal zijn en tot wanneer er een tekort zal zijn.

Daarnaast liggen ook nog een aantal inhoudelijke kwesties op tafel. Sommige daarvan hangen samen met het begrotingsplaatje, andere zijn vooral ideologisch van aard en zijn telkens uitgesteld omdat ze zo gevoelig liggen.

Over de grote meerderheid van het regeerakkoord zijn eerder al knopen doorgehakt. Verschillende zaken lekten eerder dan ook al uit, zoals het afschaffen van de opkomstplicht, een Vlaamse canon en hogere drempels voor nieuwkomers.

Eindmeet

Later op de avond gaan de onderhandelaars nog even uit elkaar om hun medewerkers te briefen en te overleggen. De bedoeling is daarna verder te doen tot de eindmeet. Eenmaal er een inhoudelijk en budgettair akkoord is, moet er ook nog onderhandeld worden over de verdeling van de ministerposten.