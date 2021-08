Jambon lanceert campagne om Vlaamse relance in de verf te zetten

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft met een grote marketingcampagne het officieuze startschot voor het Vlaamse relanceplan van 4,3 miljard euro. 'Door corona waren we minder zichtbaar, maar nu is het moment dat de Vlaamse regering aan bod komt.'

Jambon oogt ontspannen. Op een terrasje recht tegenover het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen nipt hij van een koffie, terwijl hij de marketingcampagne rond het herstelplan van de Vlaamse regering uit de doeken doet.

Die campagne zal de komende maanden in het Vlaamse straatbeeld en op sociale media opduiken. Het eerste resultaat toont zich aan de voorkant van het Koninklijk Museum. 'Meer schone kunsten dan ooit', kopt een banner, verwijzend naar de relancemiddelen die naar cultuur vloeien.

800.000 Marketingbudget De marketing van het relanceplan Vlaamse Veerkracht kost 750.000 tot 800.000 euro.

De minister-president is net terug van een vakantie in Zeeland en stapte vorige week opnieuw in het huwelijksbootje. Het waren momenten van persoonlijk geluk na een politiek woelig jaar. In het bestrijden van de coronacrisis moest Jambon op overlegcomités geregeld het onderspit delven voor zijn federale collega’s. Toen de Vlaamse vaccinatiecampagne op toerental kwam, kletterde het in zijn regering stevig over PFOS. ‘De voorbije maanden waren moeilijk', erkent Jambon. 'Door corona waren we minder zichtbaar, maar nu is het moment dat de Vlaamse regering aan bod komt.'

Blue Deal en arbeidsmarkt

Met het Vlaamse relanceplan wil de regering-Jambon een nieuwe start maken. In 2021 en 2022 zal 4,3 miljard uit het herstelplan Vlaamse Veerkracht naar de economie, het onderwijs, infrastructuurwerken, de zorg en de overheid vloeien. 'De relance moet ons niet alleen uit het slop halen, ze moet ons ook voorbereiden op de toekomst', zegt Jambon. 'De belangrijkste pijlers zijn daarom digitalisering en duurzaamheid.'

Lees meer Vlaamse relance is groen en digitaal

Er is 400 miljoen euro voor de aanleg van fietsinfrastructuur, 422 miljoen euro om woningen energiezuinig te maken en 375 miljoen voor de digitalisering van het onderwijs. Er zit eveneens geld in om Vlaanderen beter te wapenen tegen wateroverlast en droogte - de Blue Deal - en 190 miljoen euro om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Kursaal

Rond dat relanceplan wordt nu een grote strik gedaan, zodat de Vlaamse regering ermee kan uitpakken. Vanaf vrijdag zal de marketingcampagne over de relance in heel Vlaanderen te aanschouwen zijn: het Kursaal in Oostende, de luchthaven van Zaventem en Imec in Leuven en met advertenties in bussen, sociale media en kranten. Daarop zal te zien zijn dat de relance naast meer schone kunsten ook meer fietspaden, elektrische bussen, innovatie, kansen op de arbeidsmarkt of welzijn dan ooit garandeert.

'Dat de relance begonnen is, moet in de geesten van de mensen sluipen', zegt Jambon. En het mag een duit kosten. De Vlaamse regering betaalt 750.000 tot 800.000 euro aan een marketingbureau. Is het nodig daar dat geld tegenaan te gooien? Ja, vindt de regering.