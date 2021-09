Jambon legt de lat hoog, maar geraakt hij er ook over?

Een werkzaamheidsgraad van 80 procent, een voortrekkersrol in het klimaat en het beste onderwijs ooit. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is ambitieus, maar hoe ver springt de Vlaamse regering met de genomen maatregelen?

'We zijn het aan onszelf verplicht om de crisis aan te grijpen om het nog beter te doen. Om nog meer ambitie aan de dag te leggen, nog meer creativiteit, nog meer daadkracht', zei Jambon in zijn Septemberverklaring.

In de tweede helft van de legislatuur wil de Vlaamse regering uit de schaduw treden van de federale regering, die de leiding had in de coronacrisis. De Vlaamse regering wil de lat hoog leggen, ook al mikt ze pas tegen 2027 - in de volgende legislatuur - op een begroting in evenwicht. Tegen het einde van deze legislatuur wil ze het structureel tekort van 1,8 miljard halveren.

Ik vind dat we de kampioen van het postcoronatijdperk moeten worden. Vlaanderen moet en zal schitteren. Jan Jambon Vlaams minister-president

Maar in het arbeidsmarktbeleid, rond het klimaat, en in het onderwijs wil Jambon uitblinken. 'Ik vind dat we de kampioen van het postcoronatijdperk moeten worden. Vlaanderen moet en zal schitteren', aldus de minister-president.

Werkzaamheidsgraad

'Absolute topprioriteit is de arbeidsmarkt', zei Jambon. 'Die is oververhit. Veel bedrijven zoeken mensen, maar vinden niet de juiste profielen. Nochtans zijn er nog altijd veel inactieven en werkzoekenden. Er is dus een mismatch. We zetten alles op alles om meer mensen aan het werk te krijgen. Ik hoop dat dat ook de ambitie is van

alle andere regeringen in dit land.'

De belangrijkste beslissing is de invoering van een jobbonus, een premie voor werknemers die een brutomaandloon hebben van niet meer dan 2.500 euro. Dat moet het voor die groep lonender maken om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat de doelgroepkorting voor oudere werknemers wordt teruggeschroefd, omdat de noodzaak van die stimulans is weggevallen.

Maar volgens de kmo-organisatie Unizo volstaat de jobkorting, waar vooral de liberalen en de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka op aandrongen, niet om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te trekken naar 80 procent. Ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) denkt dat meer nodig is.

Vandaar dat Crevits er bij haar federale collega Pierre-Yves Dermagne (PS) op blijft aandringen om een asymmetrisch beleid op maat van Vlaanderen te kunnen uitstippelen. Volgens Crevits wordt het cruciaal zieken te activeren en langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen, onder meer door ze te verplichten zich bij de VDAB in te schrijven.

Klimaat

'Een andere topprioriteit: het klimaat', zo ging Jambon verder. 'We hebben in Vlaanderen de hersenen en de bedrijven om klimaatoplossingen te ontwikkelen die de wereld veroveren. We moeten daar top in worden.'

Maar de Vlaamse regeringsleider kondigde weinig concreets aan. Het zal niet meer aanvaard worden dat bedrijven zoals 3M verder gaan met het vervuilen van de omgeving. Er komt een hogere taks op afval. Bedrijven moeten voortaan 25 in plaats van 13 euro per ton afvalverbranding betalen, net zoals in Nederland. En tegen het einde van het jaar moet er een oplossing zijn voor het stikstofprobleem dat de landbouw en de economie dreigt te verlammen.

Welke stappen de Vlaamse regering zal zetten om in lijn te blijven met de steile Europese klimaatambities, wordt nog verder bekeken. Jambon kondigde een klimaatministerraad aan, in de aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow. Een grote klimaatwinst wordt verwacht van het verder isoleren en renoveren van gebouwen. Daarom is alvast beslist dat 1 procent van de registratierechten gaat bij een energetische renovatie.

Op de klimaatministerraad zal de Vlaamse regering zich voorts buigen over een nieuw advies dat aan het klimaatpanel is gevraagd. Voorts wordt een stand van zaken opgemaakt van de opdracht die minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de zomer gaf aan haar collega-ministers om binnen hun bevoegdheden te zoeken naar bijkomende maatregelen.

Onderwijs

'We gaan voor het beste onderwijs ooit', zo legde Jambon ook die lat zeer hoog. Na de coronacrisis ligt de focus weer helemaal op de kwaliteit van het onderwijs. 'Vanaf dit jaar lanceren we de Digisprong: de digitalisering van ons onderwijs. We voeren ook nieuwe eindtermen in, die de lat hoger leggen in het secundair onderwijs. En in oktober worden de eerste taalscreenings uitgevoerd in alle derde kleuterklasjes, zodat we eindelijk kunnen vermijden dat nog kinderen met een taalachterstand beginnen aan het eerste leerjaar', gaf de Vlaamse regeringsleider mee.

Of daarmee de terugval van het Vlaams onderwijs kan worden gekeerd, is de vraag. Volgens experts ligt nog heel wat werk op de plank, zoals het oplossen van het lerarentekort, de kwaliteit van de lesgevers opkrikken en het beroeps- en technisch secundair onderwijs opwaarderen.