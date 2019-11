Jambon op bezoek naar Catalonië

Zaterdag gaat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op bezoek naar Catalonië. Daar zal hij in gesprek gaan met Quim Torra, de leider van de Catalaanse regering.

De keuze voor Catalonië is opvallend. De regio pleit al jaren voor onafhankelijkheid, wat de nauwe banden met de N-VA verklaart. In oktober veroordeelde Spanje de Catalaanse leiders tot lange celstraffen omdat ze een illegaal referendum hadden gehouden. Carles Puigdemont, de toenmalige Catalaanse president, had daarop de onafhankelijkheid uitgeroepen. Vervolgens vluchtte hij naar ons land, waar hij nog steeds verblijft.