Jambon plant praktijktesten tegen discriminatie

De uitspraken van Jambon zijn opvallend, want de N-VA is daar geen voorstander van. In Antwerpen voert de partij ook praktijktesten in, maar dat werd gezien als een van de voornaamste toegevingen van de N-VA aan haar coalitiepartner sp.a.

‘Er zijn inderdaad afspraken gemaakt om daar waar het kan en nuttig is praktijktesten te organiseren’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die mee onderhandelde over het onderdeel over de arbeidsmarkt van het Vlaams regeerakkoord. ‘Het idee is dat we een extra inspanning van nieuwkomers vragen en in ruil hen zo veel mogelijk ondersteunen als ze zich engageren voor onze samenleving. De bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, net zoals in de sector van de dienstencheques of de woonsector, hoort daarbij.’