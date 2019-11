Jambon steekt Catalonië hart onder de riem met bezoek

Met een officieel bezoek aan zijn ambtgenoot Quim Torra drukt Vlaams minister-president Jambon zijn steun uit voor de Catalaanse zaak.

Terwijl de beiaard van de Catalaanse regeringszetel in Barcelona de Vlaamse Leeuw speelde, verwelkomde president Quim Torra zaterdag Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Met het symbolisch belangrijke bezoek wil Jambon de regio die in conflict is met Madrid over het onafhankelijkheidsproces een hart onder de riem steken. Het is het eerste bezoek van Jambon aan een autonome regio sinds hij minister-president werd.

In een gemeenschappelijke mededeling benadrukten de twee regeringsleiders dat er een oplossing moet komen voor de spanningen tussen Catalonië en de Spaanse overheid. Door middel van onderhandelingen en de stembus, niet door het toedoen van de rechtbanken.

Resolutie

‘We zijn ook van mening dat de EU een mechanisme moet instellen dat de integratie binnen de Unie van nieuwe, onafhankelijke staten die op democratische wijze ontstaan zijn, mogelijk maakt,’ stelden de regeringsleiders.

Ik wil mijn dank uitdrukken voor hoe Carlos Puigdemont opgevangen is in jullie land. Quim Torra Minister-president Catalonië

Na de goedkeuring van een resolutie in het Vlaams Parlement enkele weken geleden gaat Jambon de Catalaanse zaak aankaarten bij de Spaanse ambassadeur in ons land. ‘Het gaat niet om de vraag of Catalonië onafhankelijk moet worden of niet, wel om de manier waarop mensen die opkomen voor onafhankelijkheid behandeld worden. Nu zitten die in ballingschap of in de gevangenis,’ zei Jambon op de gemeenschappelijke persconferentie na de ontmoeting.