Jambon verdeelt 4 miljoen euro projectsubsidies in eerste ronde

In november was er veel protest toen duidelijk werd dat 60 procent van de projectsubsidies zou worden geschrapt, waardoor het budget van 8,4 naar 3,4 miljoen euro terugviel. Jambon beloofde toen dat als er nieuw geld gevonden zou worden, dit prioritair aan de projectsubsidies zou worden gevoegd. Ook zou al het budget al bij de eerste ronde worden ingezet. Als er nog extra budget gevonden wordt, kan er een tweede ronde komen. In maart bekijkt de regering bij de begrotingscontrole of daar geld voor is. De tweede ronde start in mei of juni.