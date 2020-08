Jambon versnelt counteroffensief in zaak-Chovanec

Vlaams minister-president Jan Jambon treedt zaterdag naar buiten over de zaak rond de dood van de Slovaak Jozef Chovanec. Er zijn volgens hem te veel halve waarheden en foute berichten over zijn rol. Hij niet meer wil wachten tot zijn uitleg in het parlement dinsdag.

De minister-president zal de puntjes op de i zetten over de zaak-Chovanec, laat zijn woordvoerder weten. Jan Jambon (N-VA) geeft zaterdag in zijn thuisbasis Brasschaat meer uitleg over de rol van zijn kabinet en hemzelf bij de dood van Jozef Chovanec. De Slovaakse zakenman overleed eind februari 2018 in het ziekenhuis enkele dagen na een hardhandig politieoptreden op de luchthaven van Charleroi.

Stroom documenten

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon kwam onder vuur te liggen omdat hij aanvankelijk zei nooit iets over de man vernomen te hebben. Tot een stroom documenten, mails en verslagen de voorbije dagen duidelijk maakte dat Jambons kabinet wel op de hoogte was en met andere delen van de overheid communiceerde over de zaak. Jambon zei daarop dat hij nooit persoonlijk met het dossier in aanraking kwam, hij noch zijn kabinet op de hoogte waren van de draagkracht van de feiten, en hij zich niets van de zaak kon herinneren.

Jambon wordt dinsdag, samen met politiebaas Marc De Mesmaeker en zijn voorganger Catherine De Bolle, in het parlement gehoord over de zaak. Terwijl het eerst de bedoeling was zijn verdediging tot dan op te sparen, treedt hij nu vroeger naar buiten. Bij de N-VA was de afweging dat Jambon en zijn entourage anders achter de feiten blijven aanlopen.

Joy Donné

De grote vraag is wat Jambon precies wist. Wat wist zijn kabinet? En kwam Jambon nooit persoonlijk met het dossier in aanraking, zoals hij beweert?

Het is niet alleen uniek dat een Vlaamse minister-president op het verhoorbankje moet in het federale parlement. Nog opmerkelijk is dat twee N-VA'ers die zetelen in de parlementscommissie, waarvoor Jambon dus verschijnt, op het moment van de feiten actief waren op het kabinet van de ondervraagde. Joy Donné was kabinetschef, Yngvild Ingels directeur van de cel Binnenlandse Zaken.

In een verslag van Buitenlandse Zaken, verstuurd op 4 juli, meldt de toenmalige Slovaakse ambassadeur Stanislav Vallo contact met Jambon 'via de Slovaakse ereconsul in Mons'. In de interne mail van Buitenlandse Zaken over de meeting met Vallo staat zwart op wit de instructie het verslag naar Jambons kabinetschef Donné te sturen.

Meneer De Nil is aan het revalideren van een heelkundige ingreep. Hij kan u daarom niet te woord staan.

Vallo zegt nu dat hij zich niet meer kan herinneren wie hij precies sprak. Ook de genoemde ereconsul, de Oost-Vlaamse vastgoedondernemer Peter De Nil, kan geen opheldering brengen. 'Meneer De Nil is aan het revalideren van een heelkundige ingreep', laat hij via een medewerker weten.

Het vergrootglas ging op Jambon omdat zijn eigen uitspraken hem in nesten brachten. Het viel niet vol te houden dat hij van niets wist, nadat de minister van Buitenlandse Zaken interne documenten vrijgaf. Daaruit bleek dat het kabinet-Jambon op de hoogte was.

Niet alleen Jambon heeft iets uit te leggen. Politiek, justitie en politie staan alle drie in hun blootje. Rond maart 2018 dook in enkele lokale kranten een bericht van 275 woorden, een overname van het agentschap Belga, op over de zaak-Chovanec. Het duurde tot zijn weduwe midden augustus, 2,5 jaar later, naar de Belgische pers stapte voor er actie kwam. Een van de betrokken agenten - die de Hitler-groet bracht naast de man, terwijl haar collega's 16 minuten op zijn borst lagen - is overgeplaatst naar een binnendienst.

Stap opzij

Ook de chef van de luchtvaartpolitie, Danny Elst, is overgeplaatst. Elst was op de dag van de feiten dienstdoend officier, de man met wie agenten moeten overleggen over arrestaties of acties als problemen opduiken. Ook de nummer twee van de federale politie, bevoegd voor luchtvaartpolitie, André Desenfants, zette een stap opzij.

Politiechef Demesmaeker was in die tijd de verbindingsman tussen de politie en het kabinet. De gebeurtenissen en de gevolgen ervan belandden via interne persoverzichten direct op de dienst van De Mesmaeker. Zijn voorganger De Bolle vertrok in mei 2008 naar de Europese politiedienst Europol, drie maand na de feiten. Het grootste verwijt aan de politie is dat nooit werk is gemaakt van een intern onderzoek naar het gedrag van de agenten. De politiewaakhond Comité P, die in 2018 ingelicht is over de zaak, meldt dat hij gevraagd heeft alle info te krijgen over het interne en tuchtonderzoek bij politie en het gerechtelijke onderzoek.

Reconstructie