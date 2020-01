Jambon wil 'nieuwe start' nemen met Vlaamse regering

Net over Jambons ambitie om chef te zijn van een regering die verbindt in plaats van polariseert, ontstond vorige week grote twijfel. Nadat hij een onbevestigd verhaal had opgehangen over asielzoekers die een huis konden kopen met kindergeld, reageerde Gwendolyn Rutten (Open VLD) dat hij dan maar een regering met het Vlaams Belang moest vormen.

Spanning

Tot een coalitiewissel kwam het niet, maar de spanning was te snijden. Eerst gooide Jambon zijn ruiten bij de cultuursector in door zonder overleg het mes in de projectsubsidiens te zetten. Vervolgens moest minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) naar de klimaattop in Madrid vertrekken met een klimaatplan dat amper ernstig te nemen viel. Niet veel later verloor minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de controle op de communicatie over de pijnlijke besparingen op zelfmoordpreventie.