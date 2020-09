Jambon zal coalitiepartners vragen of ze nog achter Vlaams regeerakkoord staan

Als de federale Vivaldi-regering er effectief komt, dan zal Vlaams minister-president Jan Jambon (NV-A) aan zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering (CD&V en Open VLD) vragen of ze nog achter het Vlaamse regeerakkoord staan.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) betreurt dat er een federale regering in de maak is die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant én uit andere partijen bestaat dan de Vlaamse regering.

'Als de federale poging zal uitmonden in een federale regering, dan denk ik dat ik formeel zal vragen of ze bij het gesloten contract, het regeerakkoord, blijven. Ik ga ervan uit dat dat wel zo zal zijn en dan gaan we met die ploeg verder. In een volwassen federale staat kan het dat er op het federaal niveau en het niveau van de deelstaten andere coalities zijn', zei Jambon zaterdag aan de VRT in de marge van zijn bezoek aan Diksmuide. Daar gaf hij een toespraak op een colloquium rond 100 jaar IJzerbedevaart.