Jambon zegt nee tegen extra steun voor horeca

'De politiek van de Vlaamse regering is om faillissementen te voorkomen, niet om elke euro verlies te compenseren', zei de Vlaamse minister-president in 'De ochtend' op Radio 1.

Het Overlegcomité van de federale en de deelstaatregeringen besliste dinsdag de maatregelen tegen het coronavirus fors op te schroeven . Vooral de cafés - in sommige gevallen hotspots voor besmettingen, dixit minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) - krijgen het hard te verduren. Zij moeten vanaf vrijdag opnieuw om 23 uur sluiten. Ook de evenementensector vreest een nieuwe klap, onder meer omdat we onze persoonlijke contacten fors moeten inperken.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) plaatst bijkomende financiële steun echter niet in het vooruitzicht. 'Ik zou niets liever willen dan als een wilde weldoener overal rondgaan, maar we moeten de begroting onder controle houden. Die kleurt dit jaar al bloedrood en wordt de jaren daarna ook een gigantische uitdaging.'

Jambon benadrukt dat de betrokken sectoren al financiële steun kregen. 'We hebben de horeca geholpen te overleven op het moment dat die de deuren moest sluiten. Nu vervroegen we het sluitingsuur, dat is toch iets anders dan volledig te moeten sluiten. De politiek van de Vlaamse regering is om faillissementen tegen te gaan, niet om elke euro verlies te compenseren.'