Jambon zet mes in cultuursubsidies

De Vlaamse regering schrapt fors in de cultuursubsidies. 'Een regering die op deze wijze bespaart, grijpt in op de excellentie van onze kunsten', waarschuwt de kunstensector.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon, die ook verantwoordelijk is voor Cultuur, schrapt liefst 60 procent van de projectsubsidies in de cultuursector. Het budget gaat van 8,47 miljoen euro naar 3,39 miljoen euro. Dat blijkt uit de begrotingstoelichting voor 2020 bij de beleidsnota Cultuur.

Ancienne Belgique

In zijn beleidsnota meldt Jambon nog dat in de werkingssubsidies een generieke besparing van 6 procent wordt doorgevoerd. In 'uitzonderlijke" gevallen wordt daar wel van afgeweken, met name bij de zeven erkende kunstinstellingen - onder meer de Vooruit in Gent, de Ancienne Belgique in Brussel en het Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen) - waar de besparing op de subsidies beperkt wordt tot 3 procent.