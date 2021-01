Jan Jambon: 'Voor de zomer krijgt elke Vlaming die dat wil een prik'

De overheid zal burgers een vaccinatie-oproep sturen via brief, sms of mail, zo maakte de Vlaamse regering bekend op een persconferentie. Ook geeft ze de steden en gemeenten een voorschot van 250.000 euro om vaccinatiecentra op te trekken.

De Vlaamse regering maakte vandaag haar blauwdruk bekend over de vaccinatie. Daarin verduidelijkte ze hoe ze mensen zal oproepen, wie de spuitjes zal toedienen en hoe de lokale besturen vergoed zullen worden. 'Voor het begin van de zomervakantie zullen we daardoor alle Vlamingen die dat wensen minstens 1 prik kunnen geven’, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA).

Wanneer is het aan u?

'Tegen volgende week 150.000 Vlamingen gevaccineerd' Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zegt dat er tegen volgende week 150.000 Vlamingen gevaccineerd zullen zijn. 'Volgende week kunnen we 40.000 vaccins zetten in de ziekenhuizen en nog eens 60.000 tot 65.000 bij het personeel en de bewoners in de woonzorgcentra.' Deze week zullen er al 55.000 in de woonzorgcentra een prik krijgen. Binnenkort zal ook het aantal mensen dat een vaccin gekregen heeft te raadplegen zijn via laatjevaccineren.be - een website die de regering lanceert.

Dat komt u straks te weten via een brief in de bus, een sms of mail. Daarop zal een plaats, datum en uur staan. Daarna moet u zich registeren in een centraal registratiesysteem. Als de opgelegde datum niet lukt, kan die aangepast worden. Op het eerste vaccinatiemoment wordt onmiddellijk een afspraak vastgelegd voor een tweede.

Binnenlopen in een vaccinatiecentrum en een spuitje vragen, zal dus niet lukken. Vaccineren lukt enkel na registratie. Wanneer u een brief in de bus mag verwachten zal afhankelijk zijn van het vaccinatietraject en de voorrangsregels.

Wie betaalt de rekening?

Woensdag kwam ook duidelijkheid over de financiering. Elke eerstelijnszone krijgt een voorschot van 250.000 euro. A rato van een aantal variabelen wordt extra geld voorzien. Aantal inwoners en aantal 65-plussers zullen sowieso meespelen. Bij de lokale besturen is er opluchting dat er een voorschot komt. Op die manier wordt de prefinanciering iets minder zwaar.

Vlaanderen zal op drie posten bijspringen. Voor de huur en inrichting van het vaccinactiecentrum in kwestie, voor het personeel en voor communicatie en ondersteunende diensten.

Wie prikt?

Een prikteam moet alles in goede banen leiden, vrijwilligers staan bij - zoals voor het onthaal of de bewaking. 'Er is veel volk nodig, maar er zijn ontzettend veel mensen die klaarstaan om te helpen. Zowel professioneel als vrijwillig. Dat sociaal kapitaal willen we inzetten. Mensen kunnen zich aanmelden via het platform ‘helpdehelpers'', zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Hoe groot moet een centrum zijn?

De Vlaamse overheid blijf vasthouden aan ‘maximaal 120’ vaccinatiecentra. Dat komt neer op twee centra per eerstelijnszone. Vrijdag worden de locaties definitief vastgelegd door de Vlaamse overheid, dan komt sowieso duidelijkheid.

De laatste dagen was er discussie over de grootte van een centrum. De overheid mikte op 120 centra terwijl sommige experts de voorbije dagen meer brood zagen in minder en dus grootschalige centra. Parallel willen verschillende kleinere gemeenten zich profileren met een eigen vaccinatiecentrum. Bredene bijvoorbeeld, in dezelfde eerstelijnszone als Oostende.

Eigenwijs Gent koos alvast de vlucht vooruit. 'Flanders Expo zal ministens 150.000 mensen kunnen vaccineren', zegt bevoegd schepen Rudy Coddens (s.pa). Dat is drie keer zoveel mensen als voorgesteld door Vlaanderen.

Wie krijgt voorrang?

Hoewel het plan voor de vaccinatiecentra steeds duidelijker wordt, zijn er nog enkele openstaande vragen. De voorrangsregels bijvoorbeeld. Wat zijn de essentiële beroepen die straks als een van de eerste mogen aanschuiven? Of wat met de vrijwilligers die meedraaien in een centrum?

'De voorrangsregels blijven een vraagteken. Krijgt een 65 jarige met een chronische aandoening voorrang op een kiplekkere 85-jarige?’, vraagt Natacha Waldmann (Groen), bevoegd Schepen in Oostende zich af. ‘En wat met de vrijwilligers die meedraaien in de centra? Krijgen zij sneller een spuitje?'

Toch worden de voorrangsregels van iets minder belang als er een versnelling komt in het vaccinatieschema. Als er meer vaccins komen dan moet iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd worden.

Mobiele teams?

Mobiele teams worden een uitzondering. Alleen mensen die echt hun huis uit kunnen, krijgen op deze manier een prikje. Met het huidige Pfizervaccins dat op extreme vriestemperaturen moet bewaard worden, is dat immers geen evidentie.