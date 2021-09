Jan Jambon: 'We zijn klaar voor de roaring twenties'

'We moeten de kampioen van het post-coronatijdperk worden. Vlaanderen moet en zal schitteren.' Een voluntaristische Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) legt in zijn Septemberverklaring de ambities hoog.

'Het gaat goed met Vlaanderen, echt goed. Maar we moeten doorpakken nu. Om even in de sfeer van het WK te blijven, we liggen op koers om het de volgende jaren beter te doen dan onze buurlanden. Als we de juiste versnelling vinden, kunnen we een voorbeeld voor de wereld zijn.' Jambon stak in zijn Septemberverklaring in het Vlaams parlement - die de lijnen uitzet voor het komende beleidsjaar - de pluimen op zijn hoed van het Vlaamse WK-feestje. Dat eerste echte feestje van de bevrijding trok hij door in een speech vol voluntarisme.

Dash in de regering

Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt, keert ook de politiek terug naar de orde van de dag. De minister-president moest tonen dat er opnieuw dash zit in zijn regering. Die reed niet altijd een even vlekkeloos coronaparcours - al was de vaccinatiecampagne een groot succes - ook omdat Vlaanderen volgens Jambon onvoldoende crisisbevoegdheden had om de eerste viool te spelen.

De Vlaamse regeringsleider zelf kwam niet ongeschonden uit de crisis, omdat vaak het beeld ontstond dat hij overvleugeld werd door het federale niveau en premier Alexander De Croo (Open VLD). Maar met een ruziënde federale regering liggen er voor Jambon en co. kansen om in inhoud en stijl het verschil te maken.

'Ondanks corona gaat het goed met onze economie', aldus Jambon voor een parlement dat door de coronaregels slechts voor de helft gevuld was. 'Dit jaar zal de Vlaamse economie groeien met maar liefst 5,8 procent en stilaan weer het niveau bereiken van voor corona. Dat is redelijk straf als je bedenkt dat we vorig jaar nog een krimp van 6,1 procent noteerden. Volgend jaar zou de economie verder groeien met maar liefst 2,8 procent.' Daarbij verwees hij naar het Vlaamse relanceplan van 4,3 miljard euro om de bedrijven door de coronacrisis te loodsen.

'De tewerkstelling en onze arbeidsmarkt herstellen zich geruisloos en de VDAB heeft intussen meer vacatures in de aanbieding dan voor corona. Onze export boomt. In de eerste helft van dit jaar hebben we 8,5 procent meer geëxporteerd.'

'Voor het eerst in onze geschiedenis besteden we meer dan dan 3 procent van ons bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling. Daarmee komt Vlaanderen in de absolute wereldtop. Dat betekent dat nog meer bedrijven hun tenten in Vlaanderen zullen opslaan. Corona heeft onze samenleving door elkaar geschud, maar niet op de knieën gekregen.'

Maar we mogen allerminst op onze lauweren rusten. De klus is niet geklaard. We gaan niet vanzelf aan de top van Europa blijven, aldus nog Jambon. 'We zijn het onszelf verplicht om de crisis aan te grijpen om het nog beter te doen, om nog meer ambitie aan de dag te leggen, nog meer creativiteit, nog meer daadkracht.'

'Wie had ooit gedacht dat we in no time vaccins tegen dat moordende virus zouden ontwikkelen en vanuit Puurs de wereld zouden bevoorraden? Had u op voorhand durven te voorspellen dat we een olympische medaille zouden halen op het vlak van de vaccinatiegraad? Ik wil die pluim niet op onze eigen hoed steken, maar op die van alle Vlamingen. Want we waren met zijn allen op het appel.'

Arbeidsmarkt en klimaat

Jambon schuift een aantal ambities naar voor. 'De absolute topprioriteit is de arbeidsmarkt. Veel bedrijven zoeken mensen, maar vinden niet de juiste profielen. Nochtans zijn er nog altijd veel inactieven. Er is dus een mismatch. We zetten alles op alles om meer mensen aan het werk te krijgen. We zullen alles inzetten om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen.'

Een andere prioriteit is het klimaat. 'Ik zal binnenkort een klimaatministerraad bij elkaar roepen om ons klimaatbeleid verder aan te scherpen.' Opmerkelijk: Jambon kondigde aan dat Vlaanderen het door watersnood zwaar getroffen Wallonië wil bijstaan met leningen of borgstellingen.

Op het klimaatfront wil Jambon het verschil maken met innovatie en technologie. 'We hebben in Vlaanderen de hersenen en de bedrijven om klimaatoplossingen te ontwikkelen die de wereld veroveren.'

Flanders Technology

Opmerkelijk is dat hij direct verwees naar Flanders Technology, het plan van zijn verre voorganger Gaston Geens dat Vlaanderen in de jaren 80 naar de technologische top leidde. 'Zo'n krachttoer moet ons opnieuw lukken. Ik ben ervan overtuigd dat we met de technologieën van de vijfde industriële revolutie grootse dingen kunnen doen. Niet alleen voor het klimaat, maar ook om ons efficiënter te verplaatsen, onze zorg nog straffer te maken, de armoede aan te pakken en ons onderwijs nog beter te maken.'

De minister-president had ook aandacht voor enkele milieudossiers die de Vlaamse regering grote kopzorgen bezorgen. 'We hebben in de begroting een provisie van 100 miljoen aangelegd voor het probleem van overmatig stikstof.'

Daarnaast zijn er de PFOS-lozingen. Daarbij worden vragen gesteld over het optreden van de vorige Vlaamse regering. 'Nog een topprioriteit is de efficiëntie van onze overheid. In onze administraties is nog te vaak sprake van verkokering. Daardoor blijft info hangen. De PFOS-crisis heeft dat aangetoond.'

Het moet gedaan zijn dat bedrijven denken dat ze om het even wat kunnen lozen in de natuur, en dat wij de rekening zullen betalen. De tijd is voorbij dat bedrijven onze omgeving ongestraft kunnen vervuilen of verontreinigen. Jan Jambon

Verderop in zijn speech sloeg Jambon een iets hardere toon aan. 'Het moet gedaan zijn dat bedrijven denken dat ze om het even wat kunnen lozen in de natuur, en dat wij de rekening zullen betalen. De tijd is voorbij dat bedrijven onze omgeving ongestraft kunnen vervuilen of verontreinigen. Gedaan dus met praktijken die leiden tot PFOS en andere smurrie in onze rivieren en onze grond.'