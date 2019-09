Jan Jambon heeft finish in zicht

Een week later dan gepland hebben de Vlaamse regeringsonderhandelaars de finish in zicht. Vermoedelijk stellen de N-VA, CD&V en Open VLD morgen of overmorgen hun regeerakkoord voor.

‘Regeringsonderhandelingen zijn als een trechter, die steeds smaller wordt naarmate de discussiepunten zijn afgeklopt. Laat ons zeggen dat het de goede kant uitgaat, maar dat er nog heel veel door het gaatje moet worden geduwd om het in een dag te kunnen afronden.’ Een onderhandelaar van CD&V denkt dat het nog wel tot het begin van het weekend zal duren voor de drie partijen van de Zweedse coalitie het allesomvattende compromis bereiken. Anderen zijn wat hoopvoller gestemd. Deze ochtend gaan de toponderhandelaars al om 9 uur in conclaaf en het is bij meerdere hoofdrolspelers de ambitie om hun bed niet op te zoeken voor er wordt afgeklopt.

‘Maar eerst moet er natuurlijk nog een crisette komen’, zegt een van hen aan het persagentschap Belga. De verwachting is dat nog een stevig robbertje uitgevochten wordt over klimaat en inburgering. Ook over het traject naar een begrotingsevenwicht zijn nog altijd geen knopen doorgehakt. Onder meer de ambitie om de woonbonus te hervormen maakt een begrotingsevenwicht in de eerste helft van de legislatuur lastig.

