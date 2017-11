Jan Peumans hekelt Europa op IJzerbedevaart

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft zaterdag fel uitgehaald naar Europa in zijn jaarlijkse speech op de IJzerbedevaart in Diksmuide. Hij deed dat naar aanleiding van de crisis tussen Spanje en Catalonië. Vooral dat Europa Catalonië niet als natie wil of zou willen erkennen, stuit hem tegen de borst.