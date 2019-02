Jan Peumans neemt afscheid: ‘Wie doet mij wat?'

‘Steve Stevaert heeft me ooit gezegd dat hij niet begreep dat een brombeer als ik 64.000 voorkeurstemmen haalt. Ik ook niet’, lacht Jan Peumans.

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (68) neemt afscheid van de nationale politiek. Zijn zoon Wim heeft een biografie geschreven over zijn vader: ‘Een zachte anarchist’. Daaruit blijkt dat de vader van Jan Peumans niet wilde dat zijn zoon de politiek inging. ‘Mijn nonkel, een onderwijzer in de dorpsschool, is in 1943 doodgeschoten op de speelplaats, voor de ogen van zijn eigen kinderen. Hij was VNV-gewestleider. In het dorp is dat blijven etteren. In die zwart-witsfeer zei mijn vader: ga niet in de politiek’, zegt Jan Peumans.

Hij heeft het toch gedaan en heeft er geen spijt van. ‘Ik ben gelukkig’, schreef hij op een bord in zijn kantoortje, toen hij in 2004 verkozen was in het Vlaams Parlement. Hij heeft altijd zijn eigen koers gevaren. Niemand kon hem iets doen, want in Limburg was hij goed voor bijna 64.000 voorkeurstemmen. Dat gaf hem de vrijheid een zachte anarchist te zijn bij de Vlaams-nationalisten.

Is het geen teleurstelling dat u nooit minister bent geworden?

Jan Peumans: ‘De voorzitter legt in het boek uit waarom hij in 2009 niet voor mij, maar voor Philippe Muyters heeft gekozen. Hij wilde iemand met een sociaal-economisch profiel.’

Zijn voorzitters er niet om aan alles een uitleg te geven?

Peumans: ‘(lacht) Luister, de voorzitter beslist. En hij heeft me toen gevraagd - bijna gesmeekt - om voorzitter te worden van het Vlaams Parlement. Ik heb dat nog diezelfde nacht aanvaard, maar ik heb toen wel gezegd dat ik er niet zou zitten namens de meerderheid noch de N-VA. Ik heb me hier als een onafhankelijke, zelfstandige voorzitter opgesteld. Nooit heb ik enig directief gekregen van de Opperste Sovjet in de N-VA, noch van de grote leider zelf, Bart De Wever. Dat werkt niet bij mij. Ze moeten mij niet komen zeggen wat ik moet doen.’

Was het voorzitterschap van het Vlaams Parlement een troostprijs?

Peumans: ‘Ik denk dat De Wever voor mij gekozen heeft omdat hij wist dat ik echt geloof in het parlement. Ik heb het Vlaams Parlement een smoel gegeven. Wat ik ook heel belangrijk vind: ik heb iedereen altijd op gelijke voet behandeld, van het Vlaams Belang tot Groen. Maar het is ook wel zo - zoals mijn vrouw zegt - dat De Wever mij zo het zwijgen heeft willen opleggen. Toch heb ik nog vaak mijn gedacht gezegd. Ik zal dat blijven doen.’

Jan Peumans, de luis in de pels.

Peumans: ‘De hofnar, zoals u mij eens hebt geportretteerd, houdt de machthebbers een spiegel voor. De partij is eenheidsworst geworden. Daar moet af en toe eens een andere worst tussen zitten, bij wijze van spreken (lacht). Dat gebeurt veel te weinig. En dan krijg je wel te horen dat het debat intern moet worden gevoerd, maar sorry, zoveel wordt intern niet gedebatteerd. Wij hebben zo’n verstandige voorzitter, en dat meen ik. De Wever is zo’n strateeg en zo intelligent dat je daar wel tegenin kan gaan, maar het haalt weinig uit.’

Vanwaar komt die onweerstaanbare drang om dwars te liggen?

Peumans: ‘Dat zit in ons karakter. De wapenspreuk van de familie Peumans luidt: justitia et fortitudine, wat zoveel wil zeggen als eerlijkheid en kracht. Wij zijn een beetje eigenzinnig, een beetje afwijkend, een beetje brombeer. Voormalig sp.a-voorzitter Steve Stevaert heeft me eens gezegd dat hij niet begreep dat een brombeer als ik 64.000 voorkeurstemmen haalde. Ik ook niet, heb ik geantwoord. Dat was de derde beste uitslag in de partij. En ik ventileer dus mijn mening bij tijd en stond. Wie doet mij wat? Ik ben nog altijd de populairste in Limburg. 64.000 stemmen in Limburg, dat zijn er 130.000 in Antwerpen. Als ik op een Europese lijst zou staan, haal ik zeker enkele honderdduizenden stemmen. Maar ik ga niet naar Europa, ik ga naar huis.’

U neemt geen blad voor de mond, ook niet als het gaat over partijgenoten.

Peumans: ‘Toen ik Theo Francken de mantel heb uitgeveegd, kreeg ik tien zweepslagen op het partijhoofdkwartier, waarna ik in de kelder de statuten van de partij uit het hoofd moest leren en afdreunen (lacht). Maar ik heb toen wel veel reacties gekregen van mensen die vonden dat ik gelijk had. Altijd dat harde, altijd dat kappen, te pas en te onpas zijn bebbel opendoen, ik word daar moe van. Ik doe daarom heel bewust niet mee aan Twitter en Facebook. Dat is allemaal bagger.’

Zijn er te weinig Jan Peumansen in de politiek?

Peumans: ‘Volgens Bart De Wever is één Jan Peumans genoeg. Maar inderdaad, er zijn te weinig Jannen in de politiek. De partijtop denkt dat iedereen hetzelfde denkt, maar dat is helemaal niet zo.’

Beseft De Wever niet dat het van belang is andere meningen toe te laten, om de N-VA uit te bouwen tot een brede Vlaamse volkspartij?

Peumans: ‘Ik denk dat hij dat heimelijk wel denkt. Niet alle mensen denken zoals Theo Francken of Jan Jambon, er zijn er ook die denken zoals Jan Peumans. Stel dat ik maar 10.000 stemmen zou halen, dan kan men nog zeggen: ach, die Peumans. Maar ik haal er 64.000. Meer dan Geert Bourgeois of Joke Schauvliege. Je kunt niet geloven wat een geweldig gevoel dat geeft.’

‘Toen ik hier in het Vlaams Parlement begon, heb ik op het bord in mijn kantoor geschreven: ik ben gelukkig. Dat heeft er vijf jaar op gestaan. Ik was ook blij. En toen De Wever zei dat ik voor de tweede keer voorzitter kon worden, was ik ook gelukkig. Elk jaar stuur ik hem met zijn verjaardag nog altijd een mand met fruit. Ik ben dankbaar, maar dat wil niet zeggen dat ik altijd ja moet knikken.’

‘Maar laat me duidelijk zijn: het is nooit mijn bedoeling geweest om de partij naar de verdoemenis te helpen. Ik heb altijd met open vizier gezegd wat ik denk. En ik weet ook wel wat ik zeg, en wat ik niet zeg.’

Jan Peumans is slimmer dan de mensen denken?

Peumans: ‘Bah, niet overdrijven. Sommigen doen wel alsof ik een dommerik ben, die het niet begrijpt. Kunt u zich dat voorstellen? Er zijn er anderen, zoals Theo Francken, die van alles twitteren. Over mannenlingerie, of zoals toen hij zei dat de orde van de balie een linkse ngo was. Komaan, zeg.’

U was het niet eens met de beslissing van de N-VA om uit de federale regering te stappen. Je kan geen 4,5 jaar mee besturen en het dan afbollen, zegt u in het boek.

Peumans: ‘Als je 4,5 jaar in de boot zit, moet je verder roeien, tot je in de haven bent. Mooi gezegd, niet? Ik snap het echt niet, dat we de stekker eruit hebben getrokken wegens Marrakesh. Was het dat nu waard? De hele tijd verkondigen we dat we het goed hebben gedaan. En dan stappen we er ineens uit? Even later zeggen we zelfs dat het land best onbestuurbaar moet worden. We hebben al die tijd het land mee rechtgehouden en dan zeggen we - eerst Herman De Bode en dan Jan Jambon - dat het onbestuurbaar moet worden. Pardon?’

Heeft de partijtop met Marrakesh doelbewust aangestuurd op de val van regering-Michel?

Peumans: ‘Het is begonnen toen Bart De Wever zei dat er geen dash meer in de regering zat. Daar leek al een zekere strategie achter te zitten, waarna Marrakesh is aangegrepen om te zeggen: we zijn weg. Maar ik weet het niet, ik zit niet in de hoogste regionen van de partij.’

Hoe zou u bijsturen, mocht u het voor het zeggen hebben bij de N-VA?

Peumans: ‘Hoe zeggen ze dat? Een beetje liefde, een beetje vriendschap. Ik zou meer aandacht hebben voor de zachte thema’s. Het gaat altijd over harde thema’s: tewerkstelling, economie, migratie. En dan zie je zo’n opwelling in de samenleving rond het klimaat, waarop de N-VA niet goed weet te reageren. Dat komt te weinig aan bod. Dat vind ik spijtig.’

En wat met het communautaire?

Peumans: ‘Het communautaire is een beetje verdwenen, terwijl de partij daarvoor wel is opgericht. Maar het slaat niet meer aan. Confederalisme, de mensen snappen dat niet. Als je het hebt over migranten, dan is iedereen wel mee. Die krijgen zoveel, terwijl ik met mijn klein pensioentje maar zoveel heb. De partij is naar rechts opgeschoven, wat ook de onderstroom is van Vlaanderen. Jaak Gabriëls wilde destijds van de VU al een brede Vlaamse volkspartij maken, die de liberale economie zou omarmen, die zich centrumrechts zou positioneren, met een flamingantische inslag. Is dat niet wat Bart De Wever nu doet?’

Moet De Wever niet heel veel ballen tegelijk in de lucht houden?

Peumans: ‘Je dreigt kiezers in het centrum te verliezen als je naar rechts opschuift om te vermijden dat kiezers terugkeren naar het Vlaams Belang. De opportunisten, die hun karretje aan de N-VA hebben gehaakt, dreigen snel weer weg te zijn als De Wever wegvalt, als hij bijvoorbeeld minister-president wordt. Als De Wever geen voorzitter meer is, zullen er snel wrijvingen in de partij ontstaan. Zijn autoriteit, zijn strategisch inzicht, zijn intellectuele kracht is ongelofelijk. Ik denk niet dat iemand met evenveel gezag de boel kan bijeenhouden.’

Zit de klad er al niet in?

Peumans: ‘Dat merk je alvast niet in de peilingen. Na al die jaren scheert De Wever nog altijd hoge toppen. De Wever staat weer op één. Je moet het toch maar doen.’

Wat gaat u straks doen, als de politiek gedaan is?

Peumans: Ik werk aan een doctoraat: het Vlaams-nationalisme in Limburg na de Tweede Wereldoorlog, en de manier waarop de katholieke zuil dat heeft proberen te verhinderen. Ik heb binnenkort een afspraak met mijn promotor, Bruno De Wever. Maar ik ben nog voorzitter tot de 25ste mei. Dan kom ik met de auto naar hier, en ga ik met de trein naar huis.’

En wat doet u met uw vertrekpremie?

Peumans: ‘Dat vertel ik u nog wel als het zover is’.