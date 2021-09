'Je kan logica uit arbeidsrecht niet toepassen op parlementslid'...

Dat Sihame El Kaouakibi haar ziekteverlof - met behoud van volledig loon - verlengt tot begin december doet opnieuw vragen rijzen over het statuut van een Vlaams Parlementslid. 'Het parlement is niet de werkgever van een volksvertegenwoordiger.'

'Moe, machteloos en bedroefd sluit ik de deur achter me. Het licht dooft voorgoed uit.' Met die woorden reageerde Sihame El Kaouakibi eind april op de beslissing van de stad Antwerpen om de samenwerking met het jongerenproject Let's Go Urban stop te zetten. Sindsdien bleef het stil op haar Instagram-profiel.

Niet alleen op sociale media, maar ook in het echte leven hult de gevallen politica zich in stilzwijgen. Al sinds oktober vorig jaar werd El Kaouakibi niet meer in Brussel gesignaleerd. Haar zitje in het Vlaams Parlement - dat ze bij de verkiezingen van mei 2019 binnenhaalde als 'wit konijn' voor Open VLD - bezet ze nog als onafhankelijk parlementslid, maar parlementair werk verzet ze niet meer. Haar recentste voorstel tot resolutie dateert van 10 juni 2020.

De essentie Onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi diende eerder deze maand een ziektebriefje tot eind november in.

De gevallen politica is al sinds oktober vorig jaar niet meer in het Vlaams Parlementslid gezien, maar behoudt haar volledig loon.

Het Vlaams Parlement onderzoekt of er een controlearts kan langsgaan, al is zo'n ingreep niet evident.

Hoewel de oprichtster van het failliete dansproject Let's Go Urban haar afwezigheid kan verantwoorden met een ziektebriefje, stoot de nieuwe verlenging op kritiek. De komende maanden blijft El Kaouakibi haar maandelijkse loon van ruim 4.400 euro en de bijhorende kostenvergoeding van 1.240 euro ontvangen, net als een eindejaarspremie en vakantiegeld. Ter vergelijking: een werknemer uit de privésector, valt na één maand arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering.

Behalve het Vlaams Belang, dat in een persbericht oproept om het loon van El Kaouakibi te beteugelen, reageren de andere partijen terughoudend. 'Maar vergis je niet: de honger in het halfrond is groot om iets te doen aan deze situatie', zegt een Vlaams Parlementslid, dat wijst op de aanstelling van advocatenkantoor Monard Law. Het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement stelde die Antwerpse firma voor het zomerreces aan om na te gaan of er een controlearts kan langsgaan bij El Kaouakibi.

Als een controlearts eventueel misbruik vaststelt, kan een deel van El Kaouakibi's vergoeding ingehouden worden. Alleen laat het advies van Monard Law, dat niet bereikbaar was voor commentaar, over de inzet van zo'n dokter nog minstens twee weken op zich wachten. 'Het verwondert mij niet dat een gespecialiseerd bureau twee maanden nodig heeft om te bekijken hoe ingegrepen kan worden. Het is complexe materie', zegt grondwetspecialist Toon Moonen.

Uittredingsvergoeding

De UGent-professor onderstreept dat we de regels voor werknemers niet zomaar mogen doortrekken. 'Er bestaat geen arbeidsrelatie tussen het parlementslid en het parlement waarin dat zetelt. Een volksvertegenwoordiger ontleent zijn statuut aan een verkiezing en niet aan een arbeidsovereenkomst.' Het parlement kan dus weinig gezag uitoefenen, omdat El Kaouakibi in de eerste plaats verantwoording aflegt aan de burgers die haar verkozen hebben.

Lees Meer netto Wat is het lot van een langdurig zieke werknemer?

Dat betekent niet dat het volledig machteloos staat. 'Parlementaire assemblees hebben reglementen die hun werking regelen. Als die regels onvoldoende duidelijk zijn, kunnen de parlementsleden die herzien', zegt Moonen. Zo proberen de politieke partijen al jaren consensus te vinden over de inperking van de omstreden en gulle uittredingsvergoedingen in de parlementen.