Jeune premier met rood DNA krijgt sp.a in handen...

De piepjonge en onervaren Conner Rousseau wordt de nieuwe kapitein van een zwalpende sp.a. Als jongste partijvoorzitter uit de Belgische geschiedenis moet hij rond enkele lastige klippen laveren.

De nieuwe sp.a-voorzitter moet meteen een knoopje doorhakken. Door de decumulregels die door zijn voorganger John Crombez zijn ingevoerd moet Rousseau in principe ontslag nemen als Vlaams Parlementslid en fractieleider. Rousseau, die volgende week 27 wordt, zit nog maar enkele maanden in het Vlaams Parlement en heeft laten verstaan er ook te willen blijven. Dat kan alleen door de statuten te laten wijzigen op een ledencongres.

Rousseau en zijn running mate Funda Oru komen weinig verrassend als winnaar uit de voorzittersrace. Hij was de enige serieuze kandidaat, die de steun kreeg van het partij-establishment, ook omdat niemand anders echt wilde. Zijn twee tegenkandidaten, Hannes De Reu en de onbekende Christ’l Van der Paal, maakten van meet af aan geen kans. Toch is er opluchting bij de sp.a omdat Rousseau in de eerste stemronde bijna driekwart van de stemmen haalde. Dat geeft hem een voldoende sterk mandaat om de sp.a de komende vier jaar te leiden.

Rousseau krijgt de sleutels van een partij die zwaar in de touwen hangt. De Vlaamse socialisten kregen op 26 mei de zoveelste electorale optater op rij. Rousseau wacht de lastige taak de partij uit de negatieve spiraal te halen, een opdracht waarin voor hem zowel Johan Vande Lanotte als Caroline Gennez, Bruno Tobback en John Crombez faalden.

Migratie

Hij licht pas later toe hoe hij nog eens een verkiezing hoopt te winnen. Maar een echte inhoudelijke revolutie komt er niet. Electoraal onderzoek heeft uitgewezen dat de kiezers thema’s als de pensioenen en de sociale zekerheid blijven associëren met het socialisme.

Bio 26 jaar

Fiscaal jurist

Zijn moeder is Christel Geerts, oud-sp.a-burgemeester van Sint-Niklaas. Zijn vader is sp.a-raadslid in Nieuwpoort.

Was actief op het kabinet van Freya Van den Bossche en werkte onder John Crombez op het partijhoofdkwartier.

Raakte met 17.000 voorkeurstemmen verkozen in het Vlaams Parlement, waar hij fractieleider werd.

De grootste twistappel wordt de lijn over migratie en identiteit. Crombez werd door het partijkader gekapitteld toen hij het schip over de samenlevingsproblemen wat naar rechts probeerde te sturen. Toen Rousseau liet verstaan dat wie niet werkt en de taal niet spreekt moeilijk aanspraak kan maken op een uitkering, botste hij prompt op een counter van de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani. Bij de sp.a-top wordt toegegeven dat de partij er echt niet uit is welke koers ze sociaal-cultureel moet varen.

Rousseau komt ondanks zijn status van politieke neofiet niet uit de lucht vallen. Hij is een stamboomsocialist met diepe wortels in partij en zuil. Hij was als student actief op het kabinet van Freya Van den Bossche en werkte onder Crombez op het partijhoofdwartier. Gespin dat hij niet meer is dan een marionet van Van den Bossche en Crombez toont dat het interne gekonkel voortduurt.

'Stevaert van Instagram'

De hoop is vooral dat Rousseau de partij in stijl en vorm bij de tijd kan brengen. Hij wordt neergezet als de ‘Stevaert van Instagram’, naar de laatste Vlaamse socialist die de sp.a electoraal liet pieken. Net als wijlen Stevaert gedraagt Rousseau zich als een non-conformist die lak heeft aan de ongeschreven wetten van de politiek. De Instagram-communicatie met zijn ‘matekes’ doet sommigen hem afschilderen als een posterboy zonder veel inhoud. De winst is dat hij daar jongeren mee aanspreekt, een groep waarbij de sp.a dramatisch slecht scoort.