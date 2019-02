Jinnih Beels trapt op zere tenen in haar partij

Het Antwerpse sp.a-kopstuk Jinnih Beels heeft een gevoelige snaar geraakt in haar partij. Haar uitspraak dat de klimaatspijbelaars beter weer op de schoolbanken gaan zitten, leidt tot wrevel.

Erik De Bruyn, die voorbestemd is om de Antwerpse Kamerlijst te duwen, liet dinsdag op Facebook weten dat hij eraan twijfelt of hij wel nog voor de sp.a wil opkomen.

De Bruyn is een donkerrode sp.a’er, die ooit kandidaat was bij voorzittersverkiezingen maar toen het onderspit moest delven tegen Caroline Gennez. De partijtop maakte hem lijstduwer om die flank af te dekken. Maar er zit een haar in de boter.

Klimaatspijbelaars

De aanleiding is een uitspraak van Jinnih Beels. Zij liet in een interview in De Zondag verstaan dat wat haar betreft de klimaatspijbelaars ermee mogen ophouden. ‘Die eerste betoging was fantastisch. Ik was zelfs ontzettend trots daarop. De tweede betoging, oké. Maar dan was het signaal gegeven. Ik ben een groot voorstander van het stakingsrecht. Maar gebruik je dat te pas en te onpas, dan verdwijnt de kracht daarvan. Ik trek dat door naar de klimaatbetogingen. Ik vind ook niet dat wij, volwassenen, spijbelende jongeren moeten aanmoedigen.’

De Bruyn distantieert zich van die uitspraak. ‘Dan krijg je als sp.a-politica de kans om een interview te geven in De Zondag en ga je maar voluit tegen spijbelende scholieren. Dat lijkt me een vreemde prioriteit.’

Hij heeft meteen een waarschuwing in petto voor de sp.a. Hij past voor het lijstduwerschap ‘als de komende dagen en weken niet duidelijk wordt dat mijn partij ondubbelzinnig achter de acties van de scholieren staat’. Ook elders in de sp.a wordt met verbazing gereageerd op de uitspraak van Beels. Ze staat haaks op de steun die andere partijkopstukken aan de klimaatspijbelaars hebben gegeven. Mohammed Ridouani, de sp.a-burgemeester van Leuven, juichte enkele weken geleden nog de klimaatspijbelaars in zijn stad toe.

Goudhaantje

Dat wekt de indruk dat Beels een eigen koers vaart in de sp.a. Ze werd binnengehaald als het goudhaantje van de Vlaamse socialisten. Maar veel vat heeft de partijtop niet op haar. Zo weigerde ze eerst lid te worden en werd ze als onafhankelijke lijsttrekker voor de Antwerpse sp.a. Nu weigert ze in het parlement te gaan zetelen.

In hetzelfde interview geeft Beels toe dat haar partij er niet gelukkig mee is dat ze niet naar het parlement trekt na de verkiezingen. Ze duwt de Vlaamse lijst, maar ze kiest voor haar schepenambt in Antwerpen. Nochtans had partijvoorzitter John Crombez gehoopt Beels op het nationale toneel te kunnen uitspelen.