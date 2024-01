Jo Brouns: 'Advies van Raad van State over stikstofdecreet is te groen'

De juridische gaten die de Raad van State in haar stikstofdecreet heeft geschoten, weerhouden de Vlaamse meerderheid er niet van het woensdag goed te keuren. Ook Jo Brouns (CD&V), die lang kritisch was voor de plannen, ziet geen alternatief. 'Het stikstofdecreet is de enige optie om een economische stilstand te vermijden', zegt de minister van Landbouw.