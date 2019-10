Jobbonus leidt mogelijk tot overdosis fiscale prikkels

'Zelf hebben we daar onze twijfels bij', schrijft de econoom. 'Het (maximale) bedrag van 50 euro is al klein tegenover de 600 euro die al gerealiseerd was. Bovendien is de vraag of het geldelijk aspect wel de bepalende reden is waarom resterende segmenten van de arbeidsmarkt moeilijk in contact kunnen worden gebracht met de arbeidsmarkt. Als andere hinderpalen belangrijk(er) zijn, dan is de jobbonus natuurlijk weggegooid geld.'