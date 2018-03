'Joden vermijden conflicten, moslims niet'

In een interview met De Zondag ontkent N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij moslims en Joden anders benadert. 'Het verschil is dat Joden conflicten vermijden en moslims niet.'

'Orthodoxe Joden hechten ook veel belang aan uiterlijke tekenen van hun geloof, maar zij aanvaarden wel de consequenties ervan', zegt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever in De Zondag, als antwoord op de vraag of hij even kritisch is voor de Joodse gemeenschap als voor de islamitische gemeenschap in zijn stad.

'Ik heb nog geen orthodoxe Jood gezien die een loketfunctie wil in Antwerpen. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen.'

Volgens De Wever kan zoiets niet. 'Dat geldt voor elke overtuiging', zegt hij nog. 'Ook een shirt van Antwerp of Beerschot hoort niet thuis achter het loket.'

Op de uitspraak van de N-VA-voorzitter werd al snel gereageerd door Kris Peeters (CD&V), federaal minister, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober uitdager van De Wever in Antwerpen. 'Een burgemeester moet een burgervader zijn voor alle inwoners', tweette Peeters. 'Gemeenschappen verbinden in plaats van ze uit elkaar te spelen.'

In het interview zegt De Wever nog dat zijn standpunten over migratie de laatste jaren niet harder zijn geworden. 'Analyseer mijn discours van de voorbije dertig jaar. Je zal vooral continuïteit zien. Maar door de valse menslievendheid van links, lijkt elk ander discours keihard.'

Hij noemt het de valstrik die links spant. 'Alles is onmenselijk, zelfs de wet toepassen,' zegt hij. 'Theo Francken had zogezegd bloed aan zijn handen toen hij Soedanezen terugstuurde. Nu blijkt dat er niet gefolterd werd. Waar blijven de excuses? Dezelfde linkerzijde die bh's in brand stak in mei '68, omarmt nu de hoofddoek als symbool van gelijkwaardigheid. Ik vind dat heel eigenaardig. Men wou het christendom kapot, maar van de islam aanvaardt men alles. Ik noem dat soumission.'

In De Zondag heeft De Wever het verder over zijn ambitie om ook de volgende zes jaar nog burgemeester te blijven van Antwerpen, over zijn voorzitterschap van N-VA ('dit kan mijn laatste termijn zijn, maar het kan evengoed zijn dat ik er nog vijf termijnen bij doe. Of tien') en hij zegt dat hij na de verkiezingen van 2019 niks uitsluit. 'Behalve regeren met PS, PVDA en/of Ecolo. Tenzij die partijen willen meewerken aan een confederale structuur.'