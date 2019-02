Joke Schauvliege, het belaagde stemmenkanon van CD&V

Het parcours van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) verliep al bijzonder hobbelig. Maar geen enkele Oost-Vlaamse christen-democraat scoorde in 2014 beter dan haar.

'Joke is het type politica dat liever in haar 'botten' op een patattenveld loopt dan met een champagneglas op een vernissage'. Zo verdedigde CD&V in 2014 haar beslissing om Joke Schauvliege opnieuw Vlaams minister te maken, maar niet langer bevoegd voor cultuur.

De vijf jaar daarvoor, tussen 2009 en 2014, toen Schauvliege minister van Leefmilieu en Cultuur was, waren immers geen groot succes. Eén desastreus interview in Terzake onmiddellijk na haar aanstelling als minister was de aanleiding om de onbekende Schauvliege af te serveren als een grijze muis die niets over cultuur wist. Die slechte start bleef de perceptie lang beheersen, ook omdat Schauvliege geen enkele moeite deed om de negatieve beeldvorming bij te sturen. Ze liet elke storm over zich heen waaien en werkte rustig verder. De kritiek vanuit de Wetstraat leek haar ogenschijnlijk niet te deren.

55.291 Oost-Vlaanderen Schauvliege haalde in 2014 maar liefst 55.291 voorkeurstemmen. Alleen Alexander De Croo, Siegfried Bracke en Matthias Declercq scoorden beter.

Bij de verkiezingen van 2014 bewees Schauvliege haar criticasters ongelijk. Zij haalde toen 55.291 voorkeurstemmen als Vlaams lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. Daarmee was ze op haar eentje goed voor 18 procent van de Oost-Vlaamse CD&V-stemmen en deed ze het beter dan toenmalige vicepremier Pieter De Crem. Alleen Alexander De Croo, Siegfried Bracke en Matthias Declercq scoorden beter.

Het hoge stemmenaantal maakte het moeilijk om haar af te serveren als minister. CD&V-voorzitter Wouter Beke moest bovendien de kritiek counteren dat hij enkel mannen naar de regeringen stuurde. Ook de link met Beweging.net, het vroegere ACW, speelde mee. Schauvliege heeft zowel het ACW als de Boerenbond achter zich en dekt daarmee belangrijke flanken binnen CD&V af.

Schauvliege kreeg een meer samenhangend bevoegheidspakket dat ook meer haar dada was: Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Klimaat. De vernissages kon ze vanaf nu aan haar laten voorbijgaan. Maar ook de voorbije vijf jaar stond Schauvliege als minister van Omgeving geregeld in het oog van de storm.

Het meest in het oog springende incident was de heisa over de boskaart. Vlaanderen worstelt al jaren om 12.500 hectare kwetsbare bossen te beschermen. Schauvliege hoopte dat moeilijke dossier op te lossen via een boskaart die in heel Vlaanderen de kwetsbare bossen inkleurden. Maar de boskaart bleek vaak niet overeen te stemmen met de lokale realiteit en veroorzaakte zoveel heisa, dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zonder medeweten van Schauvliege zelf de omstreden kaart introk.

Landbouwlobby

Het was niet de enige keer dat Schauvliege en de N-VA openlijk botsten. De N-VA beschuldigde Schauvliege ervan dat ze 'sterk door de landbouwlobby wordt gestuurd' waardoor er weleens budgetten van milieu naar landbouw verschoven. In moeilijke dossiers zoals de bescherming van historisch permanente graslanden stonden de twee partijen lange tijd tegenover elkaar. En toen Schauvliege openlijk voor statiegeld op blikjes en flesjes pleitte, kreeg ze een duidelijk 'njet' van coalitiepartners N-VA en Open VLD.

De N-VA klaagt ook regelmatig over het inhoudelijk werk van Schauvliege. Het duurt volgens hen te lang eer haar kabinet dossiers klaar heeft waardoor er op de ministerraad zelf halsoverkop urenlang over details moet worden onderhandeld. Dat leidt vaak tot uitstel, en soms tot afstel. Het natuurbeleid is volgens de Vlaams-nationalisten ook te weinig prioriteit voor Schauvliege. 'Wij moeten daar aan trekken en sleuren terwijl zij achteraf met de pluimen kan gaan lopen', zuchten ze.

Dat betekent niet dat Schauvliege niets heeft gerealiseerd. Als minister van Omgeving is ze erin geslaagd het ingewikkelde kluwen aan vergunningen te vereenvoudigen. De milieu- en bouwvergunning zijn bijvoorbeeld opgegaan in in één omgevingsvergunning. Er is een stookolietankfonds opgezet om vervuilde grond te saneren - een dossier waar al jaren over wordt gekibbeld. De waterfactuur is hervormd waardoor gebruikers die veel verbruiken meer betalen. En er zijn nog nooit zoveel natuurgebieden erkend als de afgelopen jaren.

Over één van de meest gevoelige dossiers, de betonstop, moet de komende maanden nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Schauvliege blijft volhouden dat dat voor de verkiezingen nog zal lukken, maar de klok tikt. De financiële impact van die beslissing is ook één groot vraagteken. En ook daar kon ze publiekelijk op weinig steun van haar collega's rekenen.

Eén tegen allen

In de carrière van Joke Schauvliege is het heel vaak één tegen allen. Zelf zegt ze altijd dat ze daar niet van wakker ligt. 'Ik kan dat heel goed relativeren', zei ze in een interview met De Tijd toen ze voor een zoveelste keer onder vuur lag - deze keer over een vergunning aan het shoppingcomplex Uplace. 'Het gaat mij om de resultaten. Ik ben niet bezig met hoe ik mezelf in de markt kan zetten of met de perceptie over mezelf. Ik heb geen tijd om daar wakker van te liggen, want ik ben daarvoor te hard aan het werken. Misschien is dat een van mijn tekortkomingen.'

Maar deze week lag ze er wel van wakker, erkende ze op het VRT-programma De Ochtend. De stroom aan sms'jes, mails en andere vormen waarin haar klimaatbeleid onder vuur lag, raakte haar. Het was volgens haar een van de redenen waarom ze zich zaterdag 'vergaloppeerde' in haar speech waarin ze beweerde dat de Staatsveiligheid een complot ziet achter de klimaatbetogingen.