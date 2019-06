Jongeren vinden sneller werk na school

Van de meer dan 70.000 Vlaamse jongeren die jaarlijks de schoolbanken verlaten, is slechts 8,9 procent na een jaar nog op zoek naar werk. Dat cijfer daalt nu al voor het vijfde jaar op rij.

Almaar meer jongeren vinden meteen werk als ze de school verlaten. Dat blijkt uit het jaarlijkse schoolverlatersrapport van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Daaruit blijkt dat in 2017 72.776 jongeren de Vlaamse schoolbanken verlieten. Van die groep waren er een jaar later nog 6.483 op zoek naar werk, wat neer komt op 8,9 procent.

Het gaat om de vijfde daling op rij. In 2013 ging het nog om dertien procent. Volgens de VDAB weerspiegelt de daling het economisch herstel na de eurocrisis.

Zonder diploma

Minder goed nieuws is dat de groep jongeren die het middelbaar onderwijs verlaat zonder diploma stijgt van 8,2 procent naar 9,2 procent. Het gaat om jongeren die maximaal een getuigschrift van de tweede graad in het secundair onderwijs op zak hebben. Het ging in 2017 om 6.720 schoolverlaters, waarvan twee derden jongens. Vooral in de provincie Antwerpen blijkt het probleem groot. Daar verlaat één op de tien het middelbaar onderwijs zonder diploma.

Dat bemoeilijkt de kansen op een job aanzienlijk, al hielp ook de goede conjunctuur daar een handje. Na een jaar waren nog 27,6 procent van hen op zoek naar werk, wat minder is dan de 34 procent van 2016.

Duaal leren

Ook wie buitengewoon onderwijs volgde, heeft moeite om een job te vinden. Maar hier blijkt dat de alternerende beroepsopleiding, waarbij de jongere een paar dagen per week stage volgt in een bedrijf, een verschil maakt. Wie in het buitengewoon onderwijs geen alternerende beroepsopleiding volgde, was in 40 procent van de gevallen een jaar later niet aan het werk. Voor wie ze wel volgde, was dat 27 procent.

De opleidingen die vanuit het buitengewoon onderwijs het snelst naar werk leiden, zijn land- en tuinbouwmechanisatie, thuis- en bejaardenzorg, horeca, vrachtwagenchauffeur, renovatie bouw en industrieel onderhoud.

Master

De data tonen op die manier aan dat er nog altijd een stevig rechtstreeks verband is tussen opleiding en jobkansen. Van de groep die in het hoger onderwijs een masterdiploma haalde, was slechts 3,3 procent na een jaar nog op zoek naar werk. Voor wie een professionele bachelor behaalde was dat 3,7 procent.

Jongeren die een academische bacchelor halen en dan stoppen met hoger onderwijs, vinden in 7,3 procent van de gevallen niet meteen werk. Zij missen de vervolmaking van de masterjaren, legt de VDAB uit, die worden geacht te volgen op een academische bachelor.