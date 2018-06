Jongeren vinden sneller werk

Van de 77.000 Vlaamse jongeren die in 2016 afstudeerden, was 10,5 procent na een jaar nog werkzoekend. Hun kansen om werk te vinden zijn het best in zes jaar tijd.

Het is lang geleden dat Vlaamse schoolverlaters zo’n goede kansen hadden om een job te vinden. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Van de jongeren die in 2016 de school- en studiebanken verlieten, stond na een jaar nog 10,5 procent ingeschreven als werkloos. Dat is het laagste niveau in zes jaar tijd en 2,5 procentpunten lager dan in 2013, toen de jobkansen het slechtst waren.

Door de sterke conjunctuur en de krapte op de arbeidsmarkt is het voor schoolverlaters makkelijker geworden werk te vinden.

7,8 procent zonder diploma 7,8 procent van de jongeren die op de arbeidsmarkt terechtkomen heeft geen enkel diploma. Zij vinden zeer moeilijk werk.

Traditioneel zijn jongeren met een diploma hoger onderwijs het best geplaatst. Van de schoolverlaters met een master op zak is na een jaar 3,9 procent werkzoekend. Van de afstudeerders met een professionele bachelor heeft 4,2 procent na een jaar nog geen werk.

Jongeren die zonder een diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen, krijgen veel minder kansen. Een op de drie ongekwalificeerde schoolverlaters is na een jaar nog op zoek naar een job. Het aandeel schoolverlaters zonder diploma ligt al drie jaar op rij op 7,8 procent.

Diploma's met beste kansen

De diploma’s die de beste garantie op werk geven, zijn al een paar jaar onveranderd. Bij de professionele bachelors bieden diploma’s in de gezondheidszorg de beste kansen. Van de afgestudeerde verpleegkundigen is amper 0,5 procent na een jaar werkzoekend. Kunstrichtingen doen het dan weer een pak minder. Een op de vijf afgestudeerden in audiovisuele kunsten heeft na een jaar nog steeds geen job.

Bij de masterdiploma’s bieden de domeinen tandheelkunde, geneeskunde en toegepaste wetenschappen de beste vooruitzichten. Bijna iedereen is daar na een jaar aan het werk. Studiegebieden die traditioneel slechter scoren zijn geschiedenis (10% werklozen), archeologie en kunstwetenschappen (12,4%) en audiovisuele en beeldende kunst (12,9%).