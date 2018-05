Juncker brengt weinig 'dash' in Vlaams Parlement

De N-VA heeft de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aangepakt in het Vlaams Parlement. Maar de lusteloze Luxemburger trok zich weinig aan van de kritiek.

Wie dacht dat de komst van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wat 'dash' in het doorgaans brave Vlaams Parlement zou brengen, was er woensdag aan voor de moeite.

De Luxemburger begon zijn toespraak in het Nederlands. 'Vlaanderen heeft weinig geheimen voor mij', zei hij. 'Ik ga op vakantie naar Middelkerke . Maar ik ben hier niet om over mijn toeristische ervaringen aan de kust te vertellen.'

Juncker stak daarop een lange, lusteloze en moeilijk verstaanbare speech af. Pas toen de parlementsfracties mochten reageren, kwam er wat vuur in het parlement.

De N-VA viel Juncker zoals verwacht aan op zijn makke houding tegenover de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië .

'Toen honderden vreedzame Catalaanse burgers brutaal in elkaar werden geslagen, bleef het oorverdovend stil bij alle Europese beleidsmakers. Nog steeds wendt u het hoofd af van de verkozen politici die al maanden opgesloten zitten in Spaanse gevangenissen', zei fractieleider Matthias Diependaele. 'We hadden op meer moed van de Europese Unie gehoopt.'