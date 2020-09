KU Leuven en VUB behouden voorlopig code geel

De KU Leuven beperkt de capaciteit van haar aula's voorlopig niet tot een vijfde. Ook de VUB start de eerste week in code geel. De andere universiteiten zullen wel veel meer met afstandsonderwijs werken.

De Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent maakten woensdagochtend bekend dat ze overstappen op kleurcode oranje door de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat betekent dat aula's maar voor een vijfde gevuld mogen worden. Bij code geel is een halfvolle aula toegelaten. Een groot deel van de lessen zal digitaal verlopen. Onderwijs in kleine groepen blijft in beide scenario's mogelijk met een halve bezetting. Dat maakt dat de UHasselt de facto ook in code oranje aan het academiejaar begint.

Of we nu in code geel of in code oranje starten, een groot aantal studenten komt toch naar de studentensteden. Luc Sels Rector KU Leuven

De KU Leuven en de VUB volgen dat voorbeeld niet. Leuven gaat van start in code geel. Ook de KU Leuven-campussen in Kortrijk, Brugge, Geel, Aalst en Sint-Katelijne-Waver behouden de halve bezetting. De campussen in Gent en Antwerpen zullen ondanks de beslissing van de universiteiten daar de beslissing van de lokale crisiscellen volgen. Die lijken aan te sturen op een opstart in code geel.

Voor de campus in Brussel is na overleg met de VUB besloten om de eerste week te starten in code geel, tenzij de lokale crisiscel daar anders over beslist. Vanaf de tweede week wordt wel sowieso gewerkt met code oranje.

Collegiaal

De beslissing van Gent en Antwerpen gebeurde niet in samenspraak met de interuniversitaire raad VLIR. KU Leuven-rector en voorzitter van de VLIR Luc Sels benadrukt dat hij blijft vasthouden aan de lijn die collegiaal werd vastgelegd door de Vlaamse universiteiten. 'Het fijnmazige is voor ons heel belangrijk', zegt Sels. 'Er is op dit moment geen reden om in Leuven naar code oranje over te stappen voor het onderwijs.'

Zaten we in dezelfde epidemiologische situatie, maar later op het academiejaar, dan was die beslissing mogelijk anders geweest. Luc Sels Rector KU Leuven

Sels argumenteert dat buitenlandse voorbeelden tonen dat het probleem zich vooral stelt bij studentenactiviteiten buiten de auditoria. 'Of we nu in code geel of in code oranje starten: een groot aantal studenten komt toch naar de studentensteden. We moeten dus vooral goed toekijken op de naleving van de strenge richtlijnen voor koten en sociale activiteiten.'

Dat betekent dat studenten op kot een mondmasker moeten dragen in gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten zoals fuiven en dopen verboden zijn. Andere sociale activiteiten kunnen met maximaal 50 studenten doorgaan met een bezetting van een op de vijf. 'Voor het onderwijs vind ik het heel belangrijk dat we minstens de eerste weken kunnen starten met een goede introductie op de campus, zeker voor nieuwe studenten. Zaten we in dezelfde epidemiologische situatie, maar later op het academiejaar, dan was die beslissing mogelijk anders geweest.'