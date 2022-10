De uitlatingen van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) in een verkrachtingszaak aan de KU Leuven brengt de universiteit in een moeilijk parket. Terwijl specialisten het eens zijn dat de KU Leuven juridisch in haar recht is, schuurt dat met de vraag van de samenleving om concreet op te treden.