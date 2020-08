KU Leuven onder vuur voor milde straf Reuzegom

De KU Leuven krijgt een golf van kritiek over zich heen omdat ze de clubleden van Reuzegom niet schorste. Bij een kringdoop eind 2018 kwam een student om het leven.

In een open brief op verschillende media vragen twintig professoren en medewerkers van de KU Leuven dat de universiteit de clubleden van Reuzegom schorst. Ze schrijven diep geschokt en beschaamd te zijn over hoe de universiteit de zaak afgehandeld heeft.

Op 5 december 2018 overleed de 20-jarige student burgerlijk ingenieur Sanda Dia aan de gevolgen van orgaanfalen. De jongen had ondermeer liters visolie moeten drinken tijdens een doopritueel. Het parket vraagt dat achttien clubleden worden vervolgd, onder andere voor het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onopzettelijke doding en onterende behandeling.

We vragen dat de betrokken leden van Reuzegom die nog aan onze Alma Mater studeren met onmiddellijke ingang geschorst worden. Open brief professoren KU Leuven

De KU Leuven schorste de jongens destijds niet, maar gaf hen een taakstraf van 30 uur omdat ze akkoord waren gegaan met een doop die de menselijke waardigheid schendt. De leden moesten ook een paper schrijven over de geschiedenis van dooprituelen.

'De daders van Reuzegom hebben hun studies kunnen voortzetten; sommige zijn intussen zelfs afgestudeerd. Andere leden die op de hoogte waren van de omstandigheden van het overlijden van Sanda Dia hebben weinig hinder ondervonden of werken als assistent aan onze universiteit. Dit tart elke verbeelding', klinkt in de brief. 'Als ondertekenaars vragen we dat alle betrokken leden van het ondertussen ontbonden Reuzegom die momenteel nog aan onze Alma Mater studeren met onmiddellijke ingang geschorst worden en dat alle banden met de universiteit verbroken worden.'

Golf van kritiek

De professoren zijn alvast niet alleen in hun kritiek. Kenny Van Minsel, oud-voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO, betreurt dat de universiteit niet strenger is opgetreden en ook niets heeft gedaan tegen de intimidatie die hij en LOKO te verduren kregen door clubs gelinkt aan Reuzegom.

Oud-rector Rik Torfs gaf maandag forse kritiek nadat de recente berichten over de doop niet werden opgenomen in het interne persoverzicht van de KU Leuven. Hij gaf ook aan dat de universiteit had moeten onderzoeken of er een racistisch motief speelde. Verschillende diversiteitsbewegingen nemen de universiteit onder vuur en spreken van wit privilege, omdat de betrokkenen allemaal uit gegoede milieus komen en Dia van Mauritaanse afkomst was.