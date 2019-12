KU Leuven onderzoekt papers stamcelspecialisten op vervalsing

De KU Leuven onderzoekt een tiental papers waar Catherine Verfaillie, de directeur van het Stamcelinstituut Leuven, mee verantwoordelijk voor is. Sommige afbeeldingen in de papers zijn mogelijk vervalst, meldt De Standaard.

‘Dinsdag heb ik melding gekregen van een mogelijke inbreuk op de wetenschappelijke integriteit’, reageert KU Leuven-rector Luc Sels aan De Tijd. ‘We nemen elke melding ernstig. Daarom hebben we meteen samengezeten met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Die onderzoekt de zaak verder.’

Concreet staat het gebruik van een aantal beelden in papers ter discussie omdat ze niet zouden voldoen aan de wetenschappelijke eisen. Sommige beelden of delen van afbeeldingen uit het lab die als bewijs dienen voor een onderzoeksresultaat lijken gecopy-pastet of via Photoshop gewijzigd.

Dat stelt onderzoeker Elisabeth Bik, die erom bekend staat te jagen op vervalste beelden in biomedische onderzoekspapers. Op Pubpeer postte Bik de voorbije dagen haar opmerkingen bij de papers van Verfaillie. De besproken papers dateren uit de periode van 1999 tot 2018.

We behouden alle vertrouwen in de betrokken onderzoekers zolang er geen duidelijkheid bestaat over de uitkomst van de procedure. Luc Sels Rector KU Leuven

Als de CWI de klacht op het eerste gezicht gegrond acht, komt er een subcommissie van interne en externe experten samen die zich over de zaak zal buigen. Daar speelt de vraag of het over een echte vervalsing gaat, of een slordigheid.

'Geen schandpaal'

‘Ik wil benadrukken dat we alle vertrouwen behouden in de betrokken onderzoekers zolang er geen duidelijkheid bestaat over de uitkomst van de procedure’, zegt Sels. ‘Bovendien gaat het in de eerste plaats om de wetenschappelijke juistheid van artikels, niet om personen aan de schandpaal te nagelen.’

‘De naam van Catherine Verfaillie komt nu prominent naar voren, terwijl meerdere auteurs aan het artikel hebben gewerkt. Zelfs als fouten worden vastgesteld, dan nog moet gekeken worden naar wie wel en geen verantwoordelijkheid draagt’, zegt de rector.