KU Leuven plaatst containerkoten voor buitenlandse studenten

De KU Leuven installeert 52 containers als tijdelijke studentenhuisvesting. De mobiele koten moeten de groeiende instroom van internationale studenten opvangen.

De KU Leuven neemt een opmerkelijke maatregel om het dreigende tekort aan studentenkoten op te vangen. De universiteit heeft vorig jaar 52 containers aangekocht die studenten kunnen huisvesten. Dat bevestigt de woordvoerder van de KUL aan De Tijd.

De containers worden momenteel opgebouwd in de tuin van de residentie Copal, vlak bij de Kruidtuin. De eenheden moeten klaar zijn in september, wanneer de studenten opnieuw toekomen. Zij kunnen de 'studentenkamers met tuinzicht' voor een jaar huren via de universiteit.

De reden van de aankoop is de groeiende populariteit van de universiteit bij buitenlandse studenten. 'Internationale studenten komen meerdere jaren naar Leuven om hier hun diploma te halen', zegt Peter Lievens, de vicerector die bevoegd is voor het internationale beleid. 'We zien stijgingen van 15 à 20 procent per jaar.'

De mobiele koten bieden een snellere oplossing dan residenties bijbouwen. Zo anticiperen we op de stijgende vraag. Peter Lievens Vicerector KU Leuven

Nadat de toestroom van internationale studenten vorig jaar door de coronapandemie enigszins terugviel, zal de stijging zich volgens de KU Leuven komend academiejaar opnieuw doorzetten. Bovendien komen ook uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus weer goed op gang. 'We weten nog niet hoeveel internationale studenten zich uiteindelijk zullen inschrijven', zegt Lievens. 'Maar mogelijk komt er wat druk op de kotenmarkt. De mobiele koten bieden een snellere oplossing dan residenties bijbouwen. Zo anticiperen we op de stijgende vraag.'

De stad Leuven heeft de universiteit een vergunning verleend om de containers te plaatsen. 'Dit is een tijdelijke oplossing om een tijdelijke nood te ledigen', beklemtoont de Leuvense schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). 'Het is niet de bedoeling dat de wooncontainters daar altijd blijven staan.'

Gent

De Leuvense wooncontainers zijn een primeur voor de Vlaamse universiteitswereld. De UGent kondigde in 2009 aan 250 containerkoten te bouwen wegens het nijpende tekort aan huisvesting. Maar die containers, die 15 jaar moesten meegaan, werden uiteindelijk nooit geplaatst omdat de universiteit kort nadien een complex met 430 kamers en studio's op de Kantienberg opende.

