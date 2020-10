KU Leuven schakelt naar code rood

De KU Leuven stapt over naar een regime van voornamelijk afstandsonderwijs. Eerstejaars blijven in code oranje, de rest schakelt naar code rood.

Na UGent, UAntwerpen en de VUB schakelt ook de KU Leuven over naar code rood op al haar campussen. Colleges gebeuren ten laatste vanaf 9 november volledig op afstand. Onder code oranje konden die nog doorgaan in een bezetting van een op vijf. Voor eerstejaarsvakken blijven de lessen in die beperkte bezetting mogelijk. De nieuwe regel geldt al zeker tot de kerstvakantie.

Ook de Leuvense universiteit gaat dus overstag. Met het stijgend aantal besmettingen onder jongeren en de overvolle ziekenhuizen was de druk groot. Virologen en experten geven al langer aan dat online onderwijs de norm moet worden voor studenten hoger onderwijs. Maandag publiceerden Leuvense huisartsen een brief waarin ze pleitten voor afstandsonderwijs aan de universiteit, omdat ze overspoeld worden door besmette studenten die het virus vervolgens doorgeven aan hun ouders.

Essentieel contactonderwijs

In principe mogen in code rood ook geen werkcolleges meer doorgaan. Enkel practica en labo's kunnen op de campus. De universiteiten vullen dat echter ruim in. Onderwijsactiviteiten waarbij de kwaliteit online niet gegarandeerd kan worden, blijven op de campus plaatsvinden.

Ook 'essentieel contactonderwijs' mag op campus doorgaan onder dezelfde bezettingsgraad als onder code oranje. Dat betekent voor 'onderwijs in kleine groepen' een halve bezetting. Dat geldt voor praktijkgerichte lessen, lessen waarbij het opleidingsonderdeel anders moet worden uitgesteld of lessen met permanente evaluatie die moeilijk met een digitaal alternatief vervangen kunnen worden. Het is aan de docent daar een inschatting over te maken.