KU Leuven en VUB stappen over naar code oranje

Na drie weken verminderen ook de KU Leuven en de VUB drastisch de capaciteit van hun aula's. De UGent, de UAntwerpen en de UHasselt deden dat al bij het begin van het academiejaar.

Door de grote stijging van het aantal besmettingen stapt de Leuvense universiteite voor al haar campussen vanaf 19 oktober over op code oranje. De VUB doet hetzelfde. Dat betekent dat veel meer lessen op afstand doorgaan. De aula's mogen nog maar voor een vijfde bezet zijn. Tot nu toe gold dat de auditoria op halve bezetting konden werken. Onderwijs in kleine groepen blijft in beide scenario's mogelijk met een halve bezetting.

De verstrenging aan de KU Leuven geldt voor alle 13 campussen. 'Daarnaast neemt de universiteit bijkomende maatregelen om het campus- en studentenleven zo veilig mogelijk te laten verlopen', klinkt het. Zo komt er een afnamecentrum voor testen.

Het is aan het hoger onderwijs om de steden waarin we soms zo massaal aanwezig zijn enigszins te ontlasten. Luc Sels Rector KU Leuven

'We hebben er altijd voor geijverd om de onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk op de campus te organiseren', zegt KU Leuven-rector Luc Sels. 'Die code geel was ook van groot belang om nieuwe studenten op een warme manier te verwelkomen en hen de gepaste begeleiding aan te bieden die zo cruciaal is in die eerste weken. Maar nu is het aan het hoger onderwijs om de steden waarin we soms zo massaal aanwezig zijn enigszins te ontlasten.'

Ook de VUB schakelt naar code oranje vanaf maandag. De universiteit meldt zelfs dat ze zich klaar houdt om naar 'code rood' over te schakelen als de overheid dat vraagt. In code rood gebeurt nagenoeg alles in afstandsonderwijs. Enkel specifieke lesvormen, zoals laboratoria, kunnen dan nog doorgaan.

Grote druk

De druk om te schakelen was groot. Zo besloten de UGent, de UAntwerpen en de UHasselt om bij de start van het academiejaar een signaal uit te zenden door naar code oranje over te schakelen. Zo wilden ze vermijden dat het leerplichtonderwijs moest verstrengen.

Sinds de heropstart is de pandemie fors in kracht toegenomen. Donderdag kwam Leuven bovendien in een slecht daglicht te staan, toen beelden opdoken van de Oude Markt, waar feestende studenten weigerden naar huis te gaan na de sluiting van de cafés. Sels stelde boos en ontgoocheld te zijn omdat een kleine groep studenten het voor de rest verpest. Hij herhaalde toen dat de besmettingen niet in de aula zelf gebeuren maar tijdens vrijetijdsactiviteiten, waardoor hij code geel toch nog verantwoord vond.