Kabinetschef Demir gaat nieuw agentschap leiden

Bob Van den Broeck, kabinetschef van Omgevingsminister Zuhal Demir, wordt de baas van het Vlaams agentschap Justitie en Handhaving. De socialist kwam als primus uit de selectieprocedure van de Vlaamse regering.

Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) mag op zoek naar een nieuwe kabinetschef. Bob Van den Broeck, haar huidige rechterhand, wordt administrateur-generaal van het nieuwe Vlaamse agentschap Justitie en Handhaving.

Van den Broeck was al kabinetschef van Demir toen die staatssecretaris voor Gelijke Kansen was in de regering-Michel. De twee leerden elkaar kennen in raad van bestuur van het Vlaamse Agentschap Inburgering en Integratie. Daarvan was Demir voorzitter, terwijl Van den Broeck er zetelde als vertegenwoordiger van toenmalig minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (Vooruit). Van den Broeck werd nadien leidend ambtenaar van het agentschap.

Hoofdpijndossiers

In 2019 plukte Demir hem weg toen ze minister werd in de Vlaamse regering. Op het moment dat hij hoorde dat met welke bevoegdheidspakket dat was - niet alleen Omgeving en Energie, ook Toerisme en Justitie -, was Van den Broeck naar eigen zeggen in shock. 'Dit vergt een vorm van mentale topsport', zo zei hij deze zomer in een interview met De Standaard.

Daar komt bij dat het voorbije jaar het ene hoofdpijndossier na het andere op het bord van het kabinet belandde. Eerst vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling rond de terugdraaiende teller. In een poging de vraag naar zonnepanelen op peil te houden, moest op één nacht tijd een premiesysteem uitgewerkt worden. In februari volgde het stikstofarrest, waardoor het kabinet sindsdien aan nieuw stikstofbeleid werkt. Dat is een aartsmoeilijke opdracht, met CD&V en N-VA die elkaar in een houdgreep hebben. De onderhandelingen slepen daarom nog altijd aan. Tussendoor barstte de PFOS-bom en werden na moeizame onderhandelingen nieuwe klimaatinspanningen afgesproken.

'Bob de sos'

'Innemend, integer en vol liefde voor onze gemeenschap. Net wat we nodig hebben aan het hoofd van het agentschap', zegt Demir in een tweet naar aanleiding van het vertrek van Van den Broeck. 'Bob 'de sos', bedankt voor alles wat je gedaan hebt', zo verwijst ze naar de bijnaam die hij op het kabinet gekregen heeft.

Van den Broeck - jurist van opleiding - was immers actief bij de SP, de voorloper van Vooruit. Hij werd lid van de partij na zwarte zondag, toen het Vlaams Blok electoraal doorbrak. Nadien kwam hij zelfs op voor de partij bij de verkiezingen. Sinds hij kabinetschef van Demir is, is hij evenwel niet meer actief in de partij. 'Maar ik heb wel nog warme contacten met een aantal partijmensen, ook al kijken anderen me met de nek aan wegens mijn keuze', zei hij in De Standaard. Zijn bijnaam draagt hij als een geuzennaam. 'Als een collega­kabinetschef het heeft over mijn achterban, kijk ik wel eens vreemd op en zeg: mijn achterban? In het Volkshuis heb ik dat nog nooit gehoord.’

Selectieprocedure

Van den Broeck haalde het van twaalf andere kandidaten. Na een selectieprocedure bleven er daarvan drie over, waaruit de viceminister-presidenten - Ben Weyts (N-VA), Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) - hem kozen.

Het Agentschap Justitie en Handhaving zal bevoegd zijn voor slachtofferbegeleiding, werkstraffen en enkelbanden. Door die diensten samen te voegen, hoopt Demir meer efficiëntie te creëren. Bij een staatshervorming in 2024 wil ze nog meer bevoegdheden op vlak van Justitie naar Vlaanderen halen.